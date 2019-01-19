От удара вырвало колёса: в Ленинском районе произошло ДТП с участием троллейбуса

Троллейбус и легковушка притёрлись у остановки «Сад Кирова»





Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от парка Кирова, автомобиль Daewoo Prince влетел между троллейбусом № 4 и дорожным ограждением. По словам очевидцев, авария произошла в 19:45.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Daewoo Prince ехал в сторону площади Труда, перед ним резко остановился автомобиль, тогда водитель Daewoo попытался уйти от столкновения, но влетел между троллейбусом и дорожным ограждением.





«Снесено частично ограждение проезжей части и пешеходной зоны», — сообщил корреспонденту НГС очевидец Кирилл.





У легковушки повреждена передняя правая часть, а также оторваны два передних колеса. Троллейбус, по словам очевидцев, почти не пострадал.





У Daewoo Prince от удара вырвало колёса





Сегодня днём в Заельцовском районе случилось ДТП с участием пяти машин: в больницу увезли одного пострадавшего.

