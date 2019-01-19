От удара вырвало колёса: в Ленинском районе произошло ДТП с участием троллейбуса
Авария произошла у остановки «Сад Кирова»
Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от парка Кирова, автомобиль Daewoo Prince влетел между троллейбусом № 4 и дорожным ограждением. По словам очевидцев, авария произошла в 19:45.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Daewoo Prince ехал в сторону площади Труда, перед ним резко остановился автомобиль, тогда водитель Daewoo попытался уйти от столкновения, но влетел между троллейбусом и дорожным ограждением.
«Снесено частично ограждение проезжей части и пешеходной зоны», — сообщил корреспонденту НГС очевидец Кирилл.
У легковушки повреждена передняя правая часть, а также оторваны два передних колеса. Троллейбус, по словам очевидцев, почти не пострадал.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены читателем НГС Кириллом