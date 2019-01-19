От удара вырвало колёса: в Ленинском районе произошло ДТП с участием троллейбуса

Авария произошла у остановки «Сад Кирова»

Троллейбус и легковушка притёрлись у остановки «Сад Кирова»
Троллейбус и легковушка притёрлись у остановки «Сад Кирова»


Сегодня вечером в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от парка Кирова, автомобиль Daewoo Prince влетел между троллейбусом № 4 и дорожным ограждением. По словам очевидцев, авария произошла в 19:45. 


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель Daewoo Prince ехал в сторону площади Труда, перед ним резко остановился автомобиль, тогда водитель Daewoo попытался уйти от столкновения, но влетел между троллейбусом и дорожным ограждением. 


«Снесено частично ограждение проезжей части и пешеходной зоны», — сообщил корреспонденту НГС очевидец Кирилл. 


У легковушки повреждена передняя правая часть, а также оторваны два передних колеса. Троллейбус, по словам очевидцев, почти не пострадал.


У Daewoo Prince от удара вырвало колёса
У Daewoo Prince от удара вырвало колёса


Сегодня днём в Заельцовском районе случилось ДТП с участием пяти машин: в больницу увезли одного пострадавшего.

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