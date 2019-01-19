Новосибирск вошёл в топ-10 самых плодовитых футбольных городов

36 футболистов, рождённых в Новосибирской области, выступают в профессиональной футбольной лиге

Новосибирская футбольная команда «Сибиряк»





Аналитики издания «Спорт-Экспресс» выяснили, где родились футболисты профессиональных лиг России и составили рейтинг самых плодовитых областей и городов. В общем списке Новосибирская область заняла 16-е место, а в рейтинге городов Новосибирск расположился на 9-й строчке.





Для составления точного рейтинга авторы исследования изучили места рождения всех футболистов Премьер-лиги, Национальной лиги и всех пяти зон Профессиональной футбольной лиги.





Как сообщают авторы исследования, 36 действующих футболистов, рождённых в Новосибирской области, выступают в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), и 4 игрока выступают в Российской премьер-лиге.





«Среди самых плодовитых футбольных субъектов страны — республика Татарстан, Ростовская и Самарская области. Но их высокие места в рейтинге объяснимы — эти регионы входят в дюжину наиболее населённых регионов России. А вот высокая позиция Северной Осетии феноменальна», — сообщают авторы исследования.











Новосибирская область уступила трём сибирским регионам: Алтайскому краю (9-е место), Омской и Иркутской областям, которые заняли 14-е и 15-е места соответственно





Недавно футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего — он пришёл в новосибирскую команду в октябре 2018 года.





