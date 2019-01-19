Новосибирск вошёл в топ-10 самых плодовитых футбольных городов
36 футболистов, рождённых в Новосибирской области, выступают в профессиональной футбольной лиге
Аналитики издания «Спорт-Экспресс» выяснили, где родились футболисты профессиональных лиг России и составили рейтинг самых плодовитых областей и городов. В общем списке Новосибирская область заняла 16-е место, а в рейтинге городов Новосибирск расположился на 9-й строчке.
Для составления точного рейтинга авторы исследования изучили места рождения всех футболистов Премьер-лиги, Национальной лиги и всех пяти зон Профессиональной футбольной лиги.
Как сообщают авторы исследования, 36 действующих футболистов, рождённых в Новосибирской области, выступают в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), и 4 игрока выступают в Российской премьер-лиге.
«Среди самых плодовитых футбольных субъектов страны — республика Татарстан, Ростовская и Самарская области. Но их высокие места в рейтинге объяснимы — эти регионы входят в дюжину наиболее населённых регионов России. А вот высокая позиция Северной Осетии феноменальна», — сообщают авторы исследования.
Недавно футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего — он пришёл в новосибирскую команду в октябре 2018 года.
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Виктория Брылёва
Фото mfktyumen.ru (1), скриншот sport-express.ru