Авария с фурой парализовала движение по федеральной трассе под Новосибирском

Серьёзная пробка сохраняется уже больше двух часов

В ДТП сошлись три машины, включая фуру





Сегодня, 19 января, на федеральной трассе под Искитимом в Новосибирской области случилось серьёзное ДТП с участием фуры и ещё двух машин: пробка на подъезде к месту аварии сохраняется уже больше двух часов.







Видео и фото с места ДТП появились в паблике «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте».







«На 53-м километре трассы Р-256 произошло столкновение трёх автомобилей: "Хонды", "Скании" и "Лексуса". По предварительной пока информации, "Хонда" выехала на встречную полосу, где столкнулась со "Сканией" и затем с "Лексусом"», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что ДТП произошло около 16:40. На месте аварии работают автоинспекторы. Сведений о погибших в пресс-службе нет. «По пострадавшим [информация] уточняется», — добавили в ведомстве.







По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации новости рядом с местом аварии всё ещё сохранялся серьёзный затор.













Пострадал ли кто-нибудь в этой аварии, в пресс-службе полиции ещё выясняют





Пробка сохраняется уже больше двух часов





На прошлой неделе вылетевшая с дороги фура частично перекрыла трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Застрявший грузовик долго не могли вытащить — проезжающий транспорт пропускали только раз в полчаса.