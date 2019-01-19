фоторепортаж

Горячие женщины: 8 самых впечатляющих сибирячек с Крещения

Фотографы НГС сняли морозостойких девушек, которые не побоялись искупаться в ледяной обской воде

В купели у Димитровского моста
В купели у Димитровского моста


Сегодня ночью и днём 19 января в ледяную обскую воду ради праздника Крещения погрузились тысячи новосибирцев — среди них были и прекрасные сибирячки в купальниках, которых удалось сфотографировать и корреспондентам НГС.


Всего в Новосибирской области работают 47 купелей — 7 из них открылись в Новосибирске. На этих купелях побывали и корреспонденты НГС — и с ночи 19 января вели онлайн-трансляцию праздника.


Лучшие кадры с Крещения редакция опубликовала в отдельном большом фоторепортаже, а сейчас для отдельной части ценителей сибирской красоты предлагает взглянуть на самых (по версии фотографов НГС) впечатляющих купальщиц этого дня. 


Юго-Западный жилмассив
Юго-Западный жилмассив


Пляж «Бумеранг»
Пляж «Бумеранг»


Пляж «Бумеранг»
Пляж «Бумеранг»


Пляж «Бумеранг»
Пляж «Бумеранг»


Пляж «Бумеранг»
Пляж «Бумеранг»


Купель у Димитровского моста
Купель у Димитровского моста


Купель у Димитровского моста
Купель у Димитровского моста


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