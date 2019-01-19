Горячие женщины: 8 самых впечатляющих сибирячек с Крещения

Фотографы НГС сняли морозостойких девушек, которые не побоялись искупаться в ледяной обской воде

В купели у Димитровского моста





Сегодня ночью и днём 19 января в ледяную обскую воду ради праздника Крещения погрузились тысячи новосибирцев — среди них были и прекрасные сибирячки в купальниках, которых удалось сфотографировать и корреспондентам НГС.







Всего в Новосибирской области работают 47 купелей — 7 из них открылись в Новосибирске. На этих купелях побывали и корреспонденты НГС — и с ночи 19 января вели онлайн-трансляцию праздника.







Лучшие кадры с Крещения редакция опубликовала в отдельном большом фоторепортаже, а сейчас для отдельной части ценителей сибирской красоты предлагает взглянуть на самых (по версии фотографов НГС) впечатляющих купальщиц этого дня.







Юго-Западный жилмассив





Пляж «Бумеранг»





Пляж «Бумеранг»





Пляж «Бумеранг»





Пляж «Бумеранг»





Купель у Димитровского моста





Купель у Димитровского моста



