Пять машин сошлись в жёстком ДТП на Кропоткина: есть пострадавший

Его увезли в больницу

Массовая авария обернулась травмами для одного из её участников
Массовая авария обернулась травмами для одного из её участников


Сегодня днём, 19 января, в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП с участием пяти машин: в больницу увезли одного пострадавшего.


Авария произошла в 13:55 у дома № 127 по улице Кропоткина, рассказала корреспонденту НГС очевидица случившегося София Березовская.


По её словам, четыре участника ДТП ехали в сторону Красного проспекта, а водитель чёрного внедорожника — во встречном направлении.


«Потом он вроде бы то ли уснул, то ли потерял сознание и свернул на встречку. И врезался в две машины: у одной бампер отлетел, а у другой <…> лобовое стекло разбито и водитель получил серьёзную травму: у него кровь из носа шла», — описала ситуацию София Березовская.


В ДТП участвовали пять машин
В ДТП участвовали пять машин


По данным очевидицы, после столкновения чёрный внедорожник свернул к сугробу, и в него въехал паровозик ещё из двух встречных машин. Вокруг участников ДТП собралась толпа, приехала машина реанимации.


Авария случилась возле пересечения с улицей Брестской
Авария случилась возле пересечения с улицей Брестской


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в аварии на Кропоткина сошлись пять машин — информация о ДТП поступила в полицию около 14:00. На месте работал экипаж ГИБДД.


«Один пострадавший госпитализирован», — рассказали в полиции, добавив, что более подробной информацией пока не располагают.


По словам очевидицы, один из водителей получил серьёзную травму: у него из носа шла кровь
По словам очевидицы, один из водителей получил серьёзную травму: у него из носа шла кровь


На месте работала машина реанимации
На месте работала машина реанимации


Ранее автоинспекция проанализировала статистику ДТП  и составила список самых опасных участков в Новосибирске, на которых в 2018 году случались аварии.

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