Пять машин сошлись в жёстком ДТП на Кропоткина: есть пострадавший
Его увезли в больницу
Сегодня днём, 19 января, в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП с участием пяти машин: в больницу увезли одного пострадавшего.
Авария произошла в 13:55 у дома
По её словам, четыре участника ДТП ехали в сторону Красного проспекта, а водитель чёрного внедорожника — во встречном направлении.
«Потом он вроде бы то ли уснул, то ли потерял сознание и свернул на встречку. И врезался в две машины: у одной бампер отлетел, а у другой <…> лобовое стекло разбито и водитель получил серьёзную травму: у него кровь из носа шла», — описала ситуацию София Березовская.
По данным очевидицы, после столкновения чёрный внедорожник свернул к сугробу, и в него въехал паровозик ещё из двух встречных машин. Вокруг участников ДТП собралась толпа, приехала машина реанимации.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в аварии на Кропоткина сошлись пять машин — информация о ДТП поступила в полицию около 14:00. На месте работал экипаж ГИБДД.
«Один пострадавший госпитализирован», — рассказали в полиции, добавив, что более подробной информацией пока не располагают.
Ранее автоинспекция проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков в Новосибирске, на которых в 2018 году случались аварии.
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Ольга Хмелевская
Фото Софии Березовской (1, 3, 5), читательницы НГС (2, 4)