На кольце у «Берёзовой рощи» погасли светофоры: собирается пробка
На место уже выехала аварийная бригада
В Дзержинском районе Новосибирска на кольце возле станции метро «Берёзовая роща» погасли светофоры: аварийная бригада уже разбирается в причинах поломки.
Отметка о том, что светофоры на пересечении Кошурникова и проспекта Дзержинского перестали работать, появилась на Яндекс.Картах в 14:29.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) сообщили, что проблему уже решают.
«Экипаж выехал», – пояснили в СМЭУ, добавив, что в скором времени работу светофора восстановят.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на подъезде к кольцу собрался небольшой затор.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)