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На кольце у «Берёзовой рощи» погасли светофоры: собирается пробка

На место уже выехала аварийная бригада

На кольце у «Берёзовой рощи» погасли светофоры: собирается пробка


В Дзержинском районе Новосибирска на кольце возле станции метро «Берёзовая роща»  погасли светофоры: аварийная бригада уже разбирается в причинах поломки.


Отметка о том, что светофоры на пересечении Кошурникова и проспекта Дзержинского перестали работать, появилась на Яндекс.Картах в 14:29.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) сообщили, что проблему уже решают.


«Экипаж выехал», – пояснили в СМЭУ, добавив, что в скором времени работу светофора восстановят.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на подъезде к кольцу собрался небольшой затор.


На кольце у «Берёзовой рощи» погасли светофоры: собирается пробка



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