На кольце у «Берёзовой рощи» погасли светофоры: собирается пробка

На место уже выехала аварийная бригада





В Дзержинском районе Новосибирска на кольце возле станции метро «Берёзовая роща» погасли светофоры: аварийная бригада уже разбирается в причинах поломки.







Отметка о том, что светофоры на пересечении Кошурникова и проспекта Дзержинского перестали работать, появилась на Яндекс.Картах в 14:29.







В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) сообщили, что проблему уже решают.







«Экипаж выехал», – пояснили в СМЭУ, добавив, что в скором времени работу светофора восстановят.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на подъезде к кольцу собрался небольшой затор.











