Ребёнок беременной сибирячки, выпавшей из окна больницы, умер

Следователи ещё выясняют обстоятельства, которые привели к падению из окна

Врачам не удалось спасти ребёнка пациентки, которая 18 января выпала из окна 4-го этажа Новосибирской областной больницы.







Вчера 39-летняя беременная сибирячка выпала из окна областной больницы на улице Немировича-Данченко — на место выехали следователи, а врачи пытались спасти ребёнка пациентки. Сегодня в больнице коротко сообщили, что ребёнок погиб.





Причины и обстоятельства этого инцидента сейчас выясняет Следственный комитет — в больнице отказались комментировать подробности происшествия до окончания проверки СК.