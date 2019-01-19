Ребёнок беременной сибирячки, выпавшей из окна больницы, умер

Врачи пытались его спасти

Следователи ещё выясняют обстоятельства, которые привели к падению из окна
Следователи ещё выясняют обстоятельства, которые привели к падению из окна

Врачам не удалось спасти ребёнка пациентки, которая 18 января выпала из окна 4-го этажа Новосибирской областной больницы. 


Вчера 39-летняя беременная сибирячка выпала из окна областной больницы на улице Немировича-Данченко — на место выехали следователи, а врачи пытались спасти ребёнка пациентки. Сегодня в больнице коротко сообщили, что ребёнок погиб.


Причины и обстоятельства этого инцидента сейчас выясняет Следственный комитет — в больнице отказались комментировать подробности происшествия до окончания проверки СК. 

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