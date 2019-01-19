Ребёнок беременной сибирячки, выпавшей из окна больницы, умер
Врачи пытались его спасти
Врачам не удалось спасти ребёнка пациентки, которая 18 января выпала из окна 4-го этажа Новосибирской областной больницы.
Вчера 39-летняя беременная сибирячка выпала из окна областной больницы на улице Немировича-Данченко — на место выехали следователи, а врачи пытались спасти ребёнка пациентки. Сегодня в больнице коротко сообщили, что ребёнок погиб.
Причины и обстоятельства этого инцидента сейчас выясняет Следственный комитет — в больнице отказались комментировать подробности происшествия до окончания проверки СК.
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Мария Морсина
Фото Екатерины Калиневич