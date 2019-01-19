Десятки православных новосибирцев встали в очереди за святой водой в центре города

Они принесли с собой большие бутылки и банки, чтобы запастись водой впрок

Сегодня весь православный мир празднует Крещение Господне — в новосибирских храмах освятили воду
Сегодня весь православный мир празднует Крещение Господне — в новосибирских храмах освятили воду


Сегодня, 19 января, возле храмов в центре Новосибирска скопились очереди за святой водой.


Корреспондент НГС, приехавший к собору Александра Невского на Красном проспекте, сообщил, что возле храма стоят не меньше 40 человек с банками и бутылками. А возле Вознесенского кафедрального собора собралась очередь из 60–70 человек.


Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому верующие стараются запастись ею впрок
Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому верующие стараются запастись ею впрок


Как следует из анонса на сайте Новосибирской митрополии, крещенскую воду раздают в каждом приходе епархии. В Вознесенском соборе её освятил владыка Никодим — новый глава митрополии, возглавивший её в конце прошлого года. Наполнить бутылки святой водой в Вознесенском соборе можно сегодня до 20:00, завтра раздача продолжится: она начнётся в 10:00 и завершится в 17:00.


Возле храмов поставили огромные ёмкости, из которых все желающие могут набрать освящённой воды
Возле храмов поставили огромные ёмкости, из которых все желающие могут набрать освящённой воды


Разливать крещенскую воду помогают добровольцы
Разливать крещенскую воду помогают добровольцы


В очередях стоят десятки верующих 
В очередях стоят десятки верующих 


Набрать святой воды сегодня можно во всех православных приходах Новосибирска
Набрать святой воды сегодня можно во всех православных приходах Новосибирска


В Вознесенском кафедральном соборе воду освятил митрополит Никодим
В Вознесенском кафедральном соборе воду освятил митрополит Никодим




Также сегодня в городе проходят крещенские купания: тысячи новосибирцев окунаются в ледяные проруби. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следили за тем, как это происходит.

Прочтений: 1084

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено