Десятки православных новосибирцев встали в очереди за святой водой в центре города
Они принесли с собой большие бутылки и банки, чтобы запастись водой впрок
Сегодня, 19 января, возле храмов в центре Новосибирска скопились очереди за святой водой.
Корреспондент НГС, приехавший к собору Александра Невского на Красном проспекте, сообщил, что возле храма стоят не меньше 40 человек с банками и бутылками. А возле Вознесенского кафедрального собора собралась очередь из 60–70 человек.
Как следует из анонса на сайте Новосибирской митрополии, крещенскую воду раздают в каждом приходе епархии. В Вознесенском соборе её освятил владыка Никодим — новый глава митрополии, возглавивший её в конце прошлого года. Наполнить бутылки святой водой в Вознесенском соборе можно сегодня до 20:00, завтра раздача продолжится: она начнётся в 10:00 и завершится в 17:00.
Также сегодня в городе проходят крещенские купания: тысячи новосибирцев окунаются в ледяные проруби. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следили за тем, как это происходит.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова