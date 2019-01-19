Десятки православных новосибирцев встали в очереди за святой водой в центре города

Они принесли с собой большие бутылки и банки, чтобы запастись водой впрок

Сегодня весь православный мир празднует Крещение Господне — в новосибирских храмах освятили воду





Сегодня, 19 января, возле храмов в центре Новосибирска скопились очереди за святой водой.







Корреспондент НГС, приехавший к собору Александра Невского на Красном проспекте, сообщил, что возле храма стоят не меньше 40 человек с банками и бутылками. А возле Вознесенского кафедрального собора собралась очередь из 60–70 человек.







Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами, поэтому верующие стараются запастись ею впрок





Как следует из анонса на сайте Новосибирской митрополии, крещенскую воду раздают в каждом приходе епархии. В Вознесенском соборе её освятил владыка Никодим — новый глава митрополии, возглавивший её в конце прошлого года. Наполнить бутылки святой водой в Вознесенском соборе можно сегодня до 20:00, завтра раздача продолжится: она начнётся в 10:00 и завершится в 17:00.





Возле храмов поставили огромные ёмкости, из которых все желающие могут набрать освящённой воды





Разливать крещенскую воду помогают добровольцы





В очередях стоят десятки верующих





Набрать святой воды сегодня можно во всех православных приходах Новосибирска





В Вознесенском кафедральном соборе воду освятил митрополит Никодим













Также сегодня в городе проходят крещенские купания: тысячи новосибирцев окунаются в ледяные проруби. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следили за тем, как это происходит.

