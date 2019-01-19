Сибиряк отделался условным сроком за удар табуретом по голове полицейского

Нападение на полицейского обернулось для сибиряка уголовным наказанием — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд по делу о нападении на полицейского в подъезде дома на улице Большой.







35-летний подсудимый, ударивший участкового табуреткой, выслушал приговор.





«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным», — сообщили в Ленинском районном суде.





По данным суда, инцидент произошёл ночью 1 ноября 2018 года в доме на улице Большой. Подсудимый несколько раз ударил полицейского, который приехал «для пресечения нарушения общественного порядка».







Как ранее пояснял корреспонденту НГС заместитель прокурора Ленинского района Вадим Гришин, полицейских вызвала жена подсудимого. Таким образом она пыталась образумить своего мужа, который был пьян и вёл себя буйно.





По информации прокуратуры района, приехавшие полицейские сделали дебоширу внушение. После этого пьяный мужчина зашёл в квартиру, а участковый остался на лестничной площадке принимать заявление от его жены. В это время дебошир схватил табурет и снова выбежал на площадку.





Как сообщается на сайте Ленинского районного суда, сначала обвиняемый ударил полицейского по голове табуретом. Потом он схватил свою жертву за форму и ещё несколько раз ударил по голове: не меньше двух раз кулаком и один раз — головой. После этого полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел.





Участковый пострадал не сильно. Врачи обнаружили у него ушибы, рассказывал Вадим Гришин.







По его данным, на стадии предварительного следствия свою вину нападавший признал. Избиение участкового он объяснил тем, что был пьян. Также из показаний дебошира следует, что он приревновал свою жену к полицейскому.







В четверг, 17 января, Ленинский районный суд признал новосибирца виновным по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), говорится на сайте суда.

