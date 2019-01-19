Открыли купальный сезон: спасатели пересчитали окунувшихся в прорубь новосибирцев

Всего на территории города открыто семь крещенских купелей

Горожане начали окунаться в купели ещё с полуночи
Горожане начали окунаться в купели ещё с полуночи


Спасатели провели промежуточные итоги крещенских купаний в Новосибирске: сегодня, 19 января, с полуночи до восьми утра в прорубь окунулись 3100 человек.


Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, сотрудники которой дежурят возле крещенских купелей на территории города.


В аварийно-спасательной службе напомнили, что ночью в Новосибирске работала только купель на пляже «Бумеранг» в микрорайоне ОбьГЭС, а утром, с 8:00 и позже, начали открываться остальные крещенские проруби. Всего в городе оборудовано семь мест для праздничных купаний. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за тем, как новосибирцы погружаются в ледяную воду.


«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231–06–49», — напомнили в МАСС.

Прочтений: 1637

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено