Открыли купальный сезон: спасатели пересчитали окунувшихся в прорубь новосибирцев

Всего на территории города открыто семь крещенских купелей

Горожане начали окунаться в купели ещё с полуночи





Спасатели провели промежуточные итоги крещенских купаний в Новосибирске: сегодня, 19 января, с полуночи до восьми утра в прорубь окунулись 3100 человек.







Об этом сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, сотрудники которой дежурят возле крещенских купелей на территории города.







В аварийно-спасательной службе напомнили, что ночью в Новосибирске работала только купель на пляже «Бумеранг» в микрорайоне ОбьГЭС, а утром, с 8:00 и позже, начали открываться остальные крещенские проруби. Всего в городе оборудовано семь мест для праздничных купаний. Корреспонденты НГС в режиме онлайн следят за тем, как новосибирцы погружаются в ледяную воду.







«В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 051, 231–06–49», — напомнили в МАСС.

