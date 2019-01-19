Спасатели нашли в припаркованной «Тойоте» новосибирца без сознания
Скорая помощь увезла его в больницу
В пятницу, 18 января, спасатели пришли на помощь сибиряку, который потерял сознание в припаркованной «Тойоте».
Происшествие случилось в шестом часу вечера.
«В 17:03 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы поступила информация, что в Кировском районе города на улице Герцена в припаркованном у обочины дороги автомобиле находится мужчина без признаков движения и сознания. Вызывают очевидцы, которые сами не могут открыть автомобиль или достучаться до мужчины», — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
По её данным, на место происшествия сразу же выехал экипаж спасателей — через семь минут они были на месте. Спасатели нашли нужную машину и попытались достучаться до пострадавшего, но на стук по стеклу «Тойоты» он не реагировал.
«Тогда спасатели обеспечили доступ в салон автомобиля врачам скорой помощи, которые с помощью нашатырного спирта привели мужчину в чувство. В его телефоне был обнаружен номер его супруги, которую спасатели попросили прийти и забрать вещи из автомобиля», — рассказали в аварийно-спасательной службе.
В МАСС уточнили, что спасённому 57 лет. Скорая помощь увезла его в городскую больницу № 34. Жена пострадавшего забрала из «Тойоты» ценные вещи и закрыла машину.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС
Видео vk.com/mass54