«Дала по газам и уехала»: в Новосибирске женщина-водитель сбила ребёнка на пешеходном переходе

По словам мамы пострадавшего ребенка, за рулём была женщина, которая скрылась с места ДТП





Вечером 18 января на пешеходном переходе в районе площади Калинина женщина-водитель сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный свет.





— На Красном проспекте, 157 в 18:30 мальчик 2010 года рождения госпитализирован. Сейчас выясняются обстоятельства, что там и как произошло. Естественно, по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Как рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Юлия Агеенко, дорогу переходил ещё один мальчик. Его машина тоже задела, но не сильно. Дети шли домой из девятой гимназии.





— Они, получается, с арки вышли, зелёный светофор загорелся, они по «зебре» пошли. <…> Мой [ребёнок] первым шёл, за ним следом другой мальчик. <…> Получается, удар пришёлся основной на моего сына, он отлетел. Второго задело чуть-чуть. <…> Она притормозила. Пешеходы туда бросились к машине, чтобы открыть двери и достать её из машины. Она заблокировала двери, постояла там какое-то время ещё, пока ей стучались в стёкла, пытаясь её вытащить оттуда. <…> Потом она дала по газам и уехала, — объяснила Юлия.





Ребёнок сам смог доехать две остановки до дома. Он не стал ничего рассказывать родителям, однако мать второго мальчика позвонила Юлии и рассказала об инциденте.





— Мы поехали в одну больницу на Красный проспект. Там посмотрели нас, говорят, надо [ехать] в нейрохирургию. <…> Мы поехали на Вертковского. Его госпитализировали. <…> Там сказали, оставляем его на обследование. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма, — пояснила мама пострадавшего мальчика.





Сейчас Юлия ищет свидетелей происшествия.





В декабре в посёлке Линёво водитель сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.



