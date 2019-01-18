подробности

На ровном месте: в Ленинском районе машина перевернулась на крышу

Водитель не справился с управлением

По словам очевидцев, днём ранее дорогу почистили до поребриков
По словам очевидцев, днём ранее дорогу почистили до поребриков


Вечером 18 января в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль перевернулся на крышу. Инцидент произошёл на улице Троллейная.


«На месте были сотрудники ДПС, с ними стояла девушка — предположительно, водитель, так как больше никого из гражданских поблизости я не увидела. Дорога там очень хорошо очищена, колеи нет, убрали все, даже поребрики появились», — сообщила корреспонденту НГС очевидица ДТП Елена Абросимова.


По словам Елены, авария произошла около девяти часов вечера.


Вчера на пересечении улиц Кирова и Никитина столкнулись Toyota Vista и Mitsubishi Outlander — в больницу увезли четырёх человек.

Прочтений: 2070

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено