На ровном месте: в Ленинском районе машина перевернулась на крышу

«На месте были сотрудники ДПС, с ними стояла девушка — предположительно, водитель, так как больше никого из гражданских поблизости я не увидела. Дорога там очень хорошо очищена, колеи нет, убрали все, даже поребрики появились», — сообщила корреспонденту НГС очевидица ДТП Елена Абросимова.

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Александра Трофименко

Фото предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54

