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В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение

НГС ведёт онлайн-трансляцию того, как жители города окунаются в ледяную воду

Трансляция обновляется
В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В субботу, 19 января, новосибирцы отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот день толпы горожан окунаются в прорубь, несмотря на морозную погоду.  НГС следит в режиме онлайн за тем, как проходят крещенские купания.


Уважаемые читатели! Мы ждём ваши фото, видео и рассказы о том,как вы празднуете Крещение, в WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-00-00 и на почту news@ngs.ru.



Пробка на подъезде к озеру в Новосибирском районе тоже есть. 


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



А люди всё продолжают приезжать...


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



По нашим наблюдениям, пробка на Софийской стала длиннее в два раза. 


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



Наш корреспондент передаёт, что на озере в Новосибирском районе купания идут вовсю!


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



Сегодня ночью температура на улице совсем не крещенская — термометр показывает всего минус семь градусов. Да и синоптики предупреждали, что будет тепло. Самое время искупаться в проруби тем, кто давно хотел, но боялся морозов!



А вот и фото той самой толпы, которая собралась вокруг купели. Людей очень много!


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



А вот и первые фотографии первых смельчаков от купели на ОбьГЭСе. Видно, что позади стоит огромная очередь из желающих окунуться.


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



Тем временем наши корреспонденты подошли к купели, которая находится на водохранилище, в парке «У моря Обского». По улице Софийской уже растянулась огромная пробка из желающих искупаться.


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение



Наш фотокорреспондент Влад Комяков шлёт первые фотографии с озера у посёлка Ленинского в Новосибирском районе. Купель готова — можно начинать!


Последние приготовления
Последние приготовления


Люди ждут, когда можно будет окунуться
Люди ждут, когда можно будет окунуться


В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение


Купель готова. Совсем скоро в неё начнут окунаться люди
Купель готова. Совсем скоро в неё начнут окунаться люди



Друзья, мы начинаем онлайн-репортаж о том, как в Новосибирске проходят крещенские купания!


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