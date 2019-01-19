В прорубь с головой: новосибирцы отмечают Крещение
НГС ведёт онлайн-трансляцию того, как жители города окунаются в ледяную воду
В субботу, 19 января, новосибирцы отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот день толпы горожан окунаются в прорубь, несмотря на морозную погоду. НГС следит в режиме онлайн за тем, как проходят крещенские купания.
Уважаемые читатели! Мы ждём ваши фото, видео и рассказы о том,как вы празднуете Крещение, в WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-00-00 и на почту news@ngs.ru.
Пробка на подъезде к озеру в Новосибирском районе тоже есть.
А люди всё продолжают приезжать...
По нашим наблюдениям, пробка на Софийской стала длиннее в два раза.
Наш корреспондент передаёт, что на озере в Новосибирском районе купания идут вовсю!
Сегодня ночью температура на улице совсем не крещенская — термометр показывает всего минус семь градусов. Да и синоптики предупреждали, что будет тепло. Самое время искупаться в проруби тем, кто давно хотел, но боялся морозов!
А вот и фото той самой толпы, которая собралась вокруг купели. Людей очень много!
А вот и первые фотографии первых смельчаков от купели на ОбьГЭСе. Видно, что позади стоит огромная очередь из желающих окунуться.
Тем временем наши корреспонденты подошли к купели, которая находится на водохранилище, в парке «У моря Обского». По улице Софийской уже растянулась огромная пробка из желающих искупаться.
Наш фотокорреспондент Влад Комяков шлёт первые фотографии с озера у посёлка Ленинского в Новосибирском районе. Купель готова — можно начинать!
Друзья, мы начинаем онлайн-репортаж о том, как в Новосибирске проходят крещенские купания!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Александра Трофименко
Фото и видео Александра Ощепкова, Влада Комякова, читателей НГС