Реванша не получилось: БК «Новосибирск» не смог одолеть команду из Ревды

Новосибирская команда не смогла победить баскетбольный клуб из Ревды





Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» из Ревды в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.





Игра проходила 18 января в Новосибирске и завершилась со счётом 75:82 в пользу ревдинских баскетболистов. «Новосибирск» уступил в первой и третьей четвертях на несколько очков, а самой результативной для обеих команд стала вторая четверть (15:20; 28:28; 16:19; 16:15).





Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 21. В копилке у центрового Алексея Курцевича 19 очков, у разыгрывающего Сергея Токарева — 15 очков.







Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «Спартак» 24 января. Прошлую игру, которая состоялась 15 января, новосибирцы выиграли у команды «Уралмаш» со счётом 81:55.

