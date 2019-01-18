Реванша не получилось: БК «Новосибирск» не смог одолеть команду из Ревды

Больше всего очков команде принёс защитник Александр Мартынов

Новосибирская команда не смогла победить баскетбольный клуб из Ревды
Новосибирская команда не смогла победить баскетбольный клуб из Ревды


Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» из Ревды в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 18 января в Новосибирске и завершилась со счётом 75:82 в пользу ревдинских баскетболистов. «Новосибирск» уступил в первой и третьей четвертях на несколько очков, а самой результативной для обеих команд стала вторая четверть (15:20; 28:28; 16:19; 16:15).


Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 21. В копилке у центрового Алексея Курцевича 19 очков, у разыгрывающего Сергея Токарева — 15 очков.


Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «Спартак» 24 января. Прошлую игру, которая состоялась 15 января, новосибирцы выиграли у команды «Уралмаш» со счётом 81:55.

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