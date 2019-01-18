Рабочие оборонного завода отметили Крещение, облившись холодной водой
Акцию проводили на Святом Ключе — неподалёку от Искитима
Сотрудники «Новосибирского завода искусственного волокна», производящего боеприпасы и взрывчатку, облились водой в честь Крещения. После этого их направили в мобильную баню с парилкой.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе АО «НЗИВ», мероприятие проводили сегодня в Ложках на Святом Ключе.
«Самые смелые мужчины, сотрудники завода, решили принять добровольное участие в массовом обливании возле церковной купели.
Участие в акции сотрудников "Новосибирского завода искусственного волокна" направлено на пропаганду здорового образа жизни», — пояснили в пресс-службе завода.
По словам пресс-службы, после обливания мужчин направили в мобильную баню с парилкой, которую привезли специально для того, чтобы согреть рабочих. «[В бане] коллеги могли поделиться своими впечатлениями от обливания на морозной погоде. Также предприятие организовало для участников акции горячее питание, позволившее подкрепиться после обливания», — рассказали в пресс-службе.
«Новосибирский завод искусственного волокна» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и расположен в Искитиме Новосибирской области.
Сегодня синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев на Крещение: в городе будет всего –5 градусов.
В середине декабря стало известно, что другой оборонный завод заказал 250 абонементов в фитнес-клубы — их раздадут рабочим, входящим в профсоюз, а на закупку потратят 2,7 миллиона рублей.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено пресс-службой АО «НЗИВ»