Рабочие оборонного завода отметили Крещение, облившись холодной водой

После обливания сотрудников завода направили в мобильную баню с парилкой





Сотрудники «Новосибирского завода искусственного волокна», производящего боеприпасы и взрывчатку, облились водой в честь Крещения. После этого их направили в мобильную баню с парилкой.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе АО «НЗИВ», мероприятие проводили сегодня в Ложках на Святом Ключе.





«Самые смелые мужчины, сотрудники завода, решили принять добровольное участие в массовом обливании возле церковной купели.





Участие в акции сотрудников "Новосибирского завода искусственного волокна" направлено на пропаганду здорового образа жизни», — пояснили в пресс-службе завода.





По словам пресс-службы, после обливания мужчин направили в мобильную баню с парилкой, которую привезли специально для того, чтобы согреть рабочих. «[В бане] коллеги могли поделиться своими впечатлениями от обливания на морозной погоде. Также предприятие организовало для участников акции горячее питание, позволившее подкрепиться после обливания», — рассказали в пресс-службе.





«Новосибирский завод искусственного волокна» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и расположен в Искитиме Новосибирской области.





Сегодня синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев на Крещение: в городе будет всего –5 градусов.







В середине декабря стало известно, что другой оборонный завод заказал 250 абонементов в фитнес-клубы — их раздадут рабочим, входящим в профсоюз, а на закупку потратят 2,7 миллиона рублей.