Беременная сибирячка выпала из окна областной больницы
Ребёнка сейчас спасают врачи
Сегодня, 18 января, из окна 4-го этажа Новосибирской областной больницы выпала 39-летняя беременная пациентка, её ребёнка сейчас пытаются спасти. На месте работают следователи.
«По факту падения 18 января 2019 года 39-летней беременной женщины с 4-го этажа родильного отделения областной больницы следственным отделом по Кировскому району СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР по региону.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
В областной больнице НГС рассказали, что сообщили об инциденте в полицию — в пресс-службе пояснили, что ждут результатов расследования и пока не могут комментировать произошедшее.
По информации посетителей больницы, ребёнка пациентки доставили в детскую реанимацию, врачи пытаются спасти ему жизнь.
Ранее пациент выпал из окна больницы в Калининском районе Новосибирска — он был тяжело болен.
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова