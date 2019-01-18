Беременная сибирячка выпала из окна областной больницы

Сейчас в больнице работают следователи — они выясняют обстоятельства инцидента

Сегодня, 18 января, из окна 4-го этажа Новосибирской областной больницы выпала 39-летняя беременная пациентка, её ребёнка сейчас пытаются спасти. На месте работают следователи.







«По факту падения 18 января 2019 года 39-летней беременной женщины с 4-го этажа родильного отделения областной больницы следственным отделом по Кировскому району СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СКР по региону.







Сейчас на месте происшествия работают следователи.







В областной больнице НГС рассказали, что сообщили об инциденте в полицию — в пресс-службе пояснили, что ждут результатов расследования и пока не могут комментировать произошедшее.







По информации посетителей больницы, ребёнка пациентки доставили в детскую реанимацию, врачи пытаются спасти ему жизнь.







Ранее пациент выпал из окна больницы в Калининском районе Новосибирска — он был тяжело болен.

