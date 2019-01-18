Понастроили тут: в Новосибирской области появилось 25 тысяч новых квартир

Хотя ещё в ноябре ввод жилья падал на 8,5%

Власти региона сообщили, что в 2018 году в области было построено больше жилья, чем в 2017-м
Власти региона сообщили, что в 2018 году в области было построено больше жилья, чем в 2017-м


Власти региона сообщили, что в Новосибирской области построили больше жилья, чем в прошлом году, — более 1,7 миллиона квадратных метров.


Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, за 2018 год в области было введено 25 тысяч квартир. «Что выше показателей аналогичного периода прошлого года. В областном центре объём введённого жилья составил порядка 1 миллиона квадратных метров», — уверяет пресс-служба.


Однако, как сообщил корреспонденту НГС независимый аналитик строительного рынка Сергей Николаев, по данным регионального минстроя, в 2017 году в области было введено 26,1 тысячи квартир. «В прошлом году по Новосибирску было [введено 1] миллион 43 тысячи квадратных метров, в этом — миллион 50 тысяч. 


Фактический рост меньше 1%. Нам просто удалось удержаться», — замечает Сергей Николаев.


По словам аналитика, больше всего жилья в области строили в 2014–2016 годах. «Пика достигли в 2015-м, когда было введено по всей области 2 миллиона 585 тысяч, из них в городе 1,7 миллиона квадратных метров. Итоги этого года похожи на итоги 2013-го. Мы находимся в состоянии затяжного кризиса, из которого ещё не скоро сможем выйти», — уверен Сергей Николаев.


Генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский также не заметил значительного увеличения ввода жилья. «Моя официальная позиция: при всём уважении к статистике, поданной минстроем, я как участник рынка роста строительства не заметил. 


Все же люди разумные, все мы понимаем, что экономику стимулирует промышленное строительство многоэтажного жилья — такого я не заметил. 


С моей точки зрения, есть падение введённого жилья», — считает Игорь Белокобыльский.


В начале октября в Новосибирскстате отметили снижение темпов строительства новых квартир — по сравнению с предыдущим годом ввод жилья в регионе сократился на 8,5%.

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