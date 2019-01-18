Вот это личико: BMW показала новую «семёрку» с гигантскими ноздрями от большого джипа
Новая BMW 7-й серии получила ноздри от внедорожника
Компания BMW показала обновленный флагманский седан 7-й серии: автомобиль получил гипертрофированные «ноздри» радиаторной решётки в стиле последнего внедорожника BMW X7.
На фоне прищуренных фар эти ноздри выглядят как элементы, попавшие на этот автомобиль от другой, более крупной машины. Инженерам даже пришлось приподнять кромку капота, чтобы вписать в экстерьер новое решение.
В салоне BMW 7-й серии получила полностью цифровую приборную панель, как на последних кроссоверах марки. Однако средняя консоль осталась прежней, разработчики не стали кардинально обновлять интерьер.
В числе прочих изменений: новая задняя оптика, улучшенная шумоизоляция, стекла большей толщины, модернизированные электромоторы стеклоподъёмников. Поступление «семёрки» в продажу ожидается в текущем году, наряду с другими новинками. Точная дата пока не известна.
«Сейчас новая пока не выходила, у нас близится X7 новый, в марте подъедет», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилера BMW «ЭлитАвто Сибирь».
Цены на новый седан уже известны. С 249-сильным бензиновым двигателем автомобиль будет стоить от
Ранее мы сообщали об объявленных ценах на новый большой внедорожник BMW X7.
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Дмитрий Косенко
Фото bmw.ru