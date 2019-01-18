Вот это личико: BMW показала новую «семёрку» с гигантскими ноздрями от большого джипа

Новая BMW 7-й серии получила ноздри от внедорожника

BMW 7-й серии стоит от  5 480 000 рублей
BMW 7-й серии стоит от 5 480 000 рублей


Компания BMW показала обновленный флагманский седан 7-й серии: автомобиль получил гипертрофированные «ноздри» радиаторной решётки в стиле последнего внедорожника BMW X7. 


На фоне прищуренных фар эти ноздри выглядят как элементы, попавшие на этот автомобиль от другой, более крупной машины. Инженерам даже пришлось приподнять кромку капота, чтобы вписать в экстерьер новое решение. 


«Ноздри» нового флагманского седана от BMW напоминают аналогичные у X7
«Ноздри» нового флагманского седана от BMW напоминают аналогичные у X7


В салоне BMW 7-й серии получила полностью цифровую приборную панель, как на последних кроссоверах марки. Однако средняя консоль осталась прежней, разработчики не стали кардинально обновлять интерьер. 


Цифровая приборная панель
Цифровая приборная панель


В числе прочих изменений: новая задняя оптика, улучшенная шумоизоляция, стекла большей толщины, модернизированные электромоторы стеклоподъёмников. Поступление «семёрки» в продажу ожидается в текущем году, наряду с другими новинками. Точная дата пока не известна.


«Сейчас новая пока не выходила, у нас близится X7 новый, в марте подъедет», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилера BMW «ЭлитАвто Сибирь». 


Цены на новый седан уже известны. С 249-сильным бензиновым двигателем автомобиль будет стоить от 5 480 000 рублей. Версии с 4,4-литровым 530-сильным двигателем стартуют от 8 480 000 рублей. Топовые 6,6-литровые седаны с мотором V12 мощностью 609 л.с. стоят от 10 910 000 рублей.


Ранее мы сообщали об объявленных ценах на новый большой внедорожник BMW X7.

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