«Вытащили с того света»: молодая мама 3 месяца пролежала в больнице из-за смертельно опасной болезни

Юлии Король провели сложную операцию, а после неё она ещё 3,5 месяца лежала в больнице. Всё лечение для пациентки было бесплатным по квоте





Клиника Мешалкина выписала 37-летнюю пациентку из Новосибирска Юлию Король — спустя 3,5 месяца после сложнейшей операции. Сибирячка рассказала НГС, почему потребовалось так долго находиться в больнице.







Юлия Король из новосибирского Академгородка родила дочь 5 лет назад — с помощью кесарева сечения, которое далось ей тяжело, организм пережил серьёзные осложнения.







«После этого, собственно, у неё начались определённые проблемы. Видимо, инфекционный процесс в совокупности с особой предрасположенностью её организма дали толчок к развитию так называемой аневризмы аорты, грудного отдела аорты», — рассказал корреспонденту НГС врач-кардиохирург клиники Мешалкина, главный специалист Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Астапов.







По словам врача, дуга аорты была расширена до 6 сантиметров — это почти в 2,5 раза больше нормы. Причём об этой смертельно опасной патологии Король узнала только спустя 5 лет после родов.







«Узнала буквально летом, в июле-августе я сделала УЗИ сердца — просто как плановое обследование — и обнаружила у себя эту аневризму уже операбельных размеров», — сообщила сибирячка.







Как объяснил кардиохирург, действительно, такие патологии развиваются без симптомов, которые могли бы встревожить человека, — иногда может беспокоить головокружение или ухудшение памяти, но эти жалобы без обследований трудно связать именно с аневризмой.







«Ей повезло достаточно сильно, что ей вовремя диагностировали, потому что иначе это заканчивается достаточно плачевно — при возникновении разрыва 50% пациентов умирают в первые сутки,





а в течение года <…> оставшаяся часть», — отметил Астапов.







Первая сложная операция, во время которой хирурги заменили достаточно обширный участок аорты, прошла 24 сентября. Но после неё пациентке потребовалась ревизия раны, и повторно Юлию Король прооперировали 1 октября — с того дня по 17 января сибирячка лежала в больнице, причём большую часть времени — в реанимации.







Врач-реабилитолог Анна Терехова — ответственная за кабинеты медицинской реабилитации в клинике Мешалкина — объяснила, что в случае этой пациентки обстоятельства наложились друг на друга: само по себе сложное хирургическое лечение и особенности организма, которые дали воспалительный процесс.







Юлия Король призналась, что очень соскучилась по дочери — её она не видела очень долго, хотя муж приходил в реанимацию, поддерживая сибирячку





«Мы знаем о том, что любая хирургическая операция — это серьёзный стресс для организма, и даже если всё успешно прошло и хирург сделал всё возможное для пациента, всё равно нужно время и работа для того, чтобы организм восстановился полностью», — рассказала специалист по реабилитации.







Врачи не только подключали специальные аппараты, которые чистили кровь, но и занимались двигательной реабилитацией, в том числе ЛФК. Также с пациенткой работал психотерапевт — по словам Анны Тереховой, это важно, поскольку до операции сибирячка чувствовала себя хорошо и вела полноценную жизнь, а после вмешательства оказалась прикована к постели.







«[Мне было] очень плохо и очень тяжело. Я так понимаю, что врачи меня вытаскивали буквально с того света. Было невозможно дышать <…> Это был просто ад», — описала своё состояние Юлия Король.







К ней каждый день приходил муж — его пускали в реанимацию. Дочь же супруги решили не приводить в больницу, поскольку для пятилетнего ребёнка было бы трудно видеть мать в таком состоянии, но по возможности они общались через видеосвязь, рассказала сибирячка. Вчера, 17 января, медики решили выписать пациентку — её жизни больше ничего не угрожало.







«Я сегодня только первый день дома — вчера вечером я вернулась домой. Хожу я ещё пока плохо, дышать тяжеловато, но дома. Восстанавливаться я буду дома — мне дали кучу рекомендаций», — добавила Король, отметив, что на плановые обследования будет приезжать в клинику.







Как подчеркнула врач Анна Терехова, процедуры, которые позволили бы пациентам переносить операции, нужны и до хирургического вмешательства, и после него — поскольку организм испытывает большой стресс. Однако далеко не во всех лечебных учреждениях Новосибирска и других городов есть возможность для полноценной реабилитации — и это действительно серьёзная проблема для здравоохранения, отмечают медики.







Ранее, к примеру, пациент крупной новосибирской больницы, который пережил пересадку печени от мёртвого донора и стал звездой телесюжетов, возмутился, что после этого не может попасть к врачу. По словам новосибирца, хирурги давали рекомендации, которые в районной поликлинике просто не могли выполнить.

