В Новосибирск привезли фигуру кота, собранную сельским трудовиком из миллиона стружек
В Музее природы открылась выставка с необычными скульптурами животных
Вечером в пятницу, 18 января, в новосибирском Музее природы на Вокзальной магистрали, 11 открылась выставка «Пером и топором» — здесь собраны необычные фигуры животных, изготовленные из древесных стружек красноярским мастером Сергеем Бобковым.
«Сам Сергей Бобков из Красноярского края, учитель труда в сельской школе. Он сам разработал эту технику и делает из стружки фигуры зверей и птиц. В одной фигуре примерно 150–200 тысяч деталей. В основном это кедровая стружка, детали склеиваются клеем. <…> На выставке представлено 15 фигур. Особенно впечатляет всех фигура кота манула, который собран из миллиона деталей», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела развития Новосибирского государственного краеведческого музея Анастасия Сотникова.
Помимо необычных фигур животных из стружек на выставке «Пером и топором» представлены графические картины с птицами новосибирской художницы Марии Медовиковой.
Музей природы работает в будни с 10:00 до 18:00 (понедельник и вторник — выходные дни), по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов от 30 до 50 рублей.
Настоящих котиков показывали в Новосибирске на международной выставке в начале января.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Новосибирским государственным краеведческим музеем