В Новосибирск привезли фигуру кота, собранную сельским трудовиком из миллиона стружек

В Музее природы открылась выставка с необычными скульптурами животных

Фигура манула сделана из миллиона склеенных стружек — автор собирал её 4 года и 7 месяцев
Фигура манула сделана из миллиона склеенных стружек — автор собирал её 4 года и 7 месяцев


Вечером в пятницу, 18 января, в новосибирском Музее природы на Вокзальной магистрали, 11 открылась выставка «Пером и топором» — здесь собраны необычные фигуры животных, изготовленные из древесных стружек красноярским мастером Сергеем Бобковым.


Уникальную технологию изготовления фигур из стружки разработал учитель труда красноярской сельской школы
Уникальную технологию изготовления фигур из стружки разработал учитель труда красноярской сельской школы


«Сам Сергей Бобков из Красноярского края, учитель труда в сельской школе. Он сам разработал эту технику и делает из стружки фигуры зверей и птиц. В одной фигуре примерно 150–200 тысяч деталей. В основном это кедровая стружка, детали склеиваются клеем. <…> На выставке представлено 15 фигур. Особенно впечатляет всех фигура кота манула, который собран из миллиона деталей», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела развития Новосибирского государственного краеведческого музея Анастасия Сотникова.


На выставке в Музее природы представлено 15 фигур животных и картины с птицами новосибирской художницы
На выставке в Музее природы представлено 15 фигур животных и картины с птицами новосибирской художницы


Помимо необычных фигур животных из стружек на выставке «Пером и топором» представлены графические картины с птицами новосибирской художницы Марии Медовиковой.


Музей природы работает в будни с 10:00 до 18:00 (понедельник и вторник — выходные дни), по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов от 30 до 50 рублей.


Настоящих котиков показывали в Новосибирске на международной выставке в начале января.

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