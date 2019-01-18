Новый реагент попадёт на дороги ещё двух районов Новосибирска

Сейчас «Бионорд» используют только в Центральном районе города

Дорожники впервые показали «Бионорд» в ноябре прошлого года
Дорожники впервые показали «Бионорд» в ноябре прошлого года


Власти Новосибирска решили сыпать на городские дороги больше антигололёдных реагентов — «Бионордом» теперь будут обрабатывать улицы не только в центре города.


«Материал себя очень хорошо зарекомендовал, работает стабильно при температуре до −30ºС, полностью растворяет снежный накат. Мы будем расширять географию его применения. Помимо Центрального района, планируем использовать на дорогах Заельцовского и Железнодорожного районов», — процитировали в пресс-центре мэрии слова директора ДЭУ № 1 Алексея Лыкова.


Впервые «Бионорд» начали использовать на дорогах Новосибирска в середине ноября 2018 года.


Как прежде рассказывал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, «Бионорд» — это материал на основе солей калия и магния. Он менее агрессивный, чем песко-соляные смеси, которые в городе использовали раньше. Для газонов он будет действовать как удобрение, так как в нём есть «минеральные присадки».


«Стоимость "Бионорда" в 20 раз превышает стоимость песка. При этом в 10 раз расход его меньше», — говорил ранее Роман Дронов.

Прочтений: 3830

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено