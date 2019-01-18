Новый реагент попадёт на дороги ещё двух районов Новосибирска

Сейчас «Бионорд» используют только в Центральном районе города

Дорожники впервые показали «Бионорд» в ноябре прошлого года





Власти Новосибирска решили сыпать на городские дороги больше антигололёдных реагентов — «Бионордом» теперь будут обрабатывать улицы не только в центре города.





«Материал себя очень хорошо зарекомендовал, работает стабильно при температуре до −30ºС, полностью растворяет снежный накат. Мы будем расширять географию его применения. Помимо Центрального района, планируем использовать на дорогах Заельцовского и Железнодорожного районов», — процитировали в пресс-центре мэрии слова директора ДЭУ № 1 Алексея Лыкова.





Впервые «Бионорд» начали использовать на дорогах Новосибирска в середине ноября 2018 года.





Как прежде рассказывал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, «Бионорд» — это материал на основе солей калия и магния. Он менее агрессивный, чем песко-соляные смеси, которые в городе использовали раньше. Для газонов он будет действовать как удобрение, так как в нём есть «минеральные присадки».





«Стоимость "Бионорда" в 20 раз превышает стоимость песка. При этом в 10 раз расход его меньше», — говорил ранее Роман Дронов.