«Мэр получше, чем в Москве»: чиновники запели хором в день юбилея Анатолия Локтя

В мэрии сняли юмористический клип к 60-летию главы города

Сегодня Анатолию Локтю исполняется 60 лет — его подчинённые решили спеть в честь юбилея
Сегодня Анатолию Локтю исполняется 60 лет — его подчинённые решили спеть в честь юбилея


Сегодня, 18 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает юбилей — в честь этого события чиновники мэрии записали юмористический клип с хвалебными песнями.


«После работы снимали. <...> Ни одной бюджетной копейки на этот клип не потрачено», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. 


На поздравительном видео чиновники мэрии исполняют песни в честь юбиляра, в которых рассказывают о его достоинствах. В частности, исполнители подчёркивают, что в Новосибирске «мэр получше, чем в Москве», и сокрушаются по поводу того, как будет жить город, если на следующих выборах победит кто-нибудь другой. Поздравительные песни для мэра в клипе исполняют его заместитель Артём Скатов, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев, глава департамента по социальной политике Ольга Незамаева, председатель городского совета депутатов Дмитрий Асанцев и другие муниципальные служащие.



Как пояснила Анна Терешкова,  идея снять юмористическое поздравление принадлежит ей. Тексты песен написал бывший участник команды КВН НГУ Владимир Руднев. Профессиональных вокалистов для съёмок клипа привлекать не понадобилось: все его участники поют своими голосами. 


«Хотели душевно поздравить, показать, что у мэра есть прекрасная команда, которая <...> может и работать в серьёзных, сложных условиях, и в то же время обладает чувством юмора», — резюмировала Анна Терешкова.


В прошлом году НГС взял интервью у мэра во время рыбалки: Анатолий Локоть ответил на самые каверзные вопросы

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