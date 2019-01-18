В ГИБДД рассказали о травмах 5-летней девочки в тройном ДТП на Чуйском тракте

Сегодня днём под Искитимом столкнулись две легковых машины и грузовик

ДТП случилось в 10:40 недалеко от Лебедевки





В новосибирской автоинспекции рассказали о травмах, которые получила 5-летняя девочка в тройном ДТП на федеральной трассе недалеко от Искитима.





«У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы лица», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.





Девочка была пассажиркой автомобиля «Тойота Марк 2». Как сообщалось прежде, в этой аварии погиб водитель «Тойоты». Ему было 56 лет.





Константин Шкабарня уточнил, что «Тойота» двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Она столкнулась с грузовой «Сканией», которая ехала во встречном направлении. После этого, по уточнённым данным, «Скания» въехала в «Хонду ЦРВ», которая ехала в попутном направлении с «Тойотой».





Прежде считалось, что «Хонда» ехала навстречу «Тойоте» и в неё въехала именно «Тойота» после столкновения с грузовиком. Водитель «Хонды» не пострадал, но он обращался к медикам.





В ГИБДД уточнили что марка большегруза — «Скания», а не МАН, как сообщалось ранее



