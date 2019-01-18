В ГИБДД рассказали о травмах 5-летней девочки в тройном ДТП на Чуйском тракте

Сегодня днём под Искитимом столкнулись две легковых машины и грузовик

ДТП случилось в 10:40 недалеко от Лебедевки
ДТП случилось в 10:40 недалеко от Лебедевки


В новосибирской автоинспекции рассказали о травмах, которые получила 5-летняя девочка в тройном ДТП на федеральной трассе недалеко от Искитима.


«У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы лица», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Девочка была пассажиркой автомобиля «Тойота Марк 2». Как сообщалось прежде, в этой аварии погиб водитель «Тойоты». Ему было 56 лет.


Константин Шкабарня  уточнил, что «Тойота» двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Она столкнулась с грузовой «Сканией», которая ехала во встречном направлении. После этого, по уточнённым данным, «Скания» въехала в «Хонду ЦРВ», которая ехала в попутном направлении с «Тойотой».


Прежде считалось, что «Хонда» ехала навстречу «Тойоте» и в неё въехала именно «Тойота» после столкновения с грузовиком. Водитель «Хонды» не пострадал, но он обращался к медикам.


В ГИБДД уточнили что марка большегруза — «Скания», а не МАН, как сообщалось ранее
В ГИБДД уточнили что марка большегруза — «Скания», а не МАН, как сообщалось ранее


Прочтений: 3735

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено