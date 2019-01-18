«Семки есть?»: новосибирские волонтёры выпустили смешные магниты с хищными птицами

Всего волонтёры придумали 15 различных магнитов и наклеек — на каждом забавная фраза

Волонтёры выпустили магниты и наклейки с птицами, проходившими в центре реабилитацию
Волонтёры выпустили магниты и наклейки с птицами, проходившими в центре реабилитацию


Центр реабилитации диких животных выпустил магниты и наклейки с птицами, проходившими реабилитацию в центре, и забавными надписями.


Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова, организация решила выпустить магниты и наклейки, изучив опыт других компаний, выпускающих собственную сувенирную продукцию. «Эта тенденция держится уже на протяжении пары лет во многих компаниях на рынке», — объяснила Алиса Богомолова.


После этого, по словам Алисы Богомоловой, центр реабилитации нашёл дизайнера, который помог разработать концепт сувениров.


«Вместе с дизайнером Кристиной Ядыкиной выбрали лучшие фото наших подопечных и придумали подписи — на основе самых распространённых перлов, которые нам приходится слышать от людей. 


Например, про хлебушек певчим птицам и говядину хищным. Про письмо из Хогвардса — к теме с совами. У всех людей одни и те же клише. И мы шутим на эту тему», — уточнила волонтёр.


Волонтёры рассказали, что придумывали подписи на основе фраз, которые слышали от людей
Волонтёры рассказали, что придумывали подписи на основе фраз, которые слышали от людей


Магниты и наклейки помогла разработать дизайнер Кристина Ядыкина
Магниты и наклейки помогла разработать дизайнер Кристина Ядыкина


Волонтёры сообщили, что несколько сувениров заказали жители других городов России
Волонтёры сообщили, что несколько сувениров заказали жители других городов России


Всего центр предлагает 15 различных магнитов и наклеек — 14 с птицами и один с белкой
Всего центр предлагает 15 различных магнитов и наклеек — 14 с птицами и один с белкой


Сейчас, по её словам, центр собирается отправить несколько заказанных сувениров в другие города. «Приятно, что люди нас знают и поддерживают. Да и сами наклейки получились классными. Разумеется, все вырученные средства с продажи сувениров пойдут на оказание помощи нашим подопечным», — рассказала Алиса Богомолова.


8 января в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.

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