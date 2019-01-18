«Семки есть?»: новосибирские волонтёры выпустили смешные магниты с хищными птицами
Всего волонтёры придумали 15 различных магнитов и наклеек — на каждом забавная фраза
Центр реабилитации диких животных выпустил магниты и наклейки с птицами, проходившими реабилитацию в центре, и забавными надписями.
Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова, организация решила выпустить магниты и наклейки, изучив опыт других компаний, выпускающих собственную сувенирную продукцию. «Эта тенденция держится уже на протяжении пары лет во многих компаниях на рынке», — объяснила Алиса Богомолова.
После этого, по словам Алисы Богомоловой, центр реабилитации нашёл дизайнера, который помог разработать концепт сувениров.
«Вместе с дизайнером Кристиной Ядыкиной выбрали лучшие фото наших подопечных и придумали подписи — на основе самых распространённых перлов, которые нам приходится слышать от людей.
Например, про хлебушек певчим птицам и говядину хищным. Про письмо из Хогвардса — к теме с совами. У всех людей одни и те же клише. И мы шутим на эту тему», — уточнила волонтёр.
Сейчас, по её словам, центр собирается отправить несколько заказанных сувениров в другие города. «Приятно, что люди нас знают и поддерживают. Да и сами наклейки получились классными. Разумеется, все вырученные средства с продажи сувениров пойдут на оказание помощи нашим подопечным», — рассказала Алиса Богомолова.
8 января в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/birds54