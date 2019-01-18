В Толмачёво приземлился огромный «Боинг» c китами на фюзеляже

На этом самолёте авиакомпания Cargolux планирует перевезти двух белух из Китая в Исландию





Сегодня, 18 января, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил техническую посадку грузовой самолёт Boeing 747-400 в необычной ливрее: на его фюзеляже изображены киты.







Об этом аэропорт Толмачёво сообщил в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».







В аэропорту пояснили, что этот самолёт люксембургской авиакомпании Cargolux в 2019 году будет перевозить двух белух — Little Grey и Little White — из Китая. Они отправятся в большой природный заповедник SEALIFE Trust Beluga Whale Sanctuary, который расположен в Исландии.







«Cargolux является официальным перевозчиком проекта. К этому событию авиакомпания приурочила оформление одного из самолётов Boeing 747–400ERF в новую ливрею с изображением китов-белух», — пояснили в Толмачёво.







Грузовая авиакомпания из Люксембурга участвует в грандиозном проекте по перевозке китов







В аэропорту Толмачёво самолёт совершил техническую посадку





Belugas on board! ✈



We're delighted to announce, alongside @WHALES_org, that we'll be joining forces with @Cargolux_intl our official transport partner to help Little White & Little Grey on their 6,000 mile journey to the world’s first open water sanctuary for beluga whales. pic.twitter.com/RfU5iTMPsW — Beluga Sanctuary (@BelugaSanctuary) 7 января 2019 г.





Ранее в аэропорту Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и назвали направления, которые пользовались наибольшей популярностью у пассажиров.

