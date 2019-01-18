В Толмачёво приземлился огромный «Боинг» c китами на фюзеляже

Люксембургская авиакомпания участвует в грандиозном проекте по перевозке белух

На этом самолёте авиакомпания Cargolux планирует перевезти двух белух из Китая в Исландию
На этом самолёте авиакомпания Cargolux планирует перевезти двух белух из Китая в Исландию


Сегодня, 18 января, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил техническую посадку грузовой самолёт Boeing 747-400 в необычной ливрее: на его фюзеляже изображены киты.


Об этом аэропорт Толмачёво сообщил в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».


В аэропорту пояснили, что этот самолёт люксембургской авиакомпании Cargolux в 2019 году будет перевозить двух белух — Little Grey и Little White — из Китая. Они отправятся в большой природный заповедник SEALIFE Trust Beluga Whale Sanctuary, который расположен в Исландии.


«Cargolux является официальным перевозчиком проекта. К этому событию авиакомпания приурочила оформление одного из самолётов Boeing 747–400ERF в новую ливрею с изображением китов-белух», — пояснили в Толмачёво.


Грузовая авиакомпания из Люксембурга участвует в грандиозном проекте по перевозке китов
Грузовая авиакомпания из Люксембурга участвует в грандиозном проекте по перевозке китов


В аэропорту Толмачёво самолёт совершил техническую посадку
В аэропорту Толмачёво самолёт совершил техническую посадку



Ранее в аэропорту Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и назвали направления, которые пользовались наибольшей популярностью у пассажиров.

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