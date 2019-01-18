«Взрыв газа — приоритетная версия»: СК выступил с заявлением по делу о трагедии в Магнитогорске

Трансляция обновляется

Сегодня утром арабская газета сообщила об ответственности ИГИЛ за взрыв в Магнитогорске. Утром же вышло подробное расследование Никиты Могутина, бывшего руководителя «Лайф», известного своими связями с силовиками. В нем сообщается масса деталей, подтверждающих версию теракта в Магнитогорске. Многие их выводы совпадают с расследованием, которое провели корреспонденты 74.ru.





Не исключено, что версию теракта официально подтвердят именно сегодня. Напомним, до этого следователи и ФСБ отказывались ее комментировать.





14:56

Чуть ранее сегодня телеграм-канал Незыгарь опубликовал следующее:





— По словам источника, по взрыву в доме в Магнитогорске экспертиза близится к завершению. Ожидается, что ее результаты появятся к вечеру ближайшей пятницы. Тогда и будем понимать причины и механизм взрыва. Также источник сообщил, что некоторые детали и новых свидетелей силовики получили из соцсетей.





14:44

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске.





— С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остаётся версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз: это судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные экспертизы. Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.





14:41

Ваню Фокина, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске, перевели в обычную палату, сообщают федеральные СМИ.





— Уже в палате, уже не в реанимации. Мама с малышом очень комфортно устроены, — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.





14:26

Ко взрыву в доме № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске причастны трое — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Эти люди около полугода готовили серию терактов в городе на Новый год. Об этом 18 января сообщает @baza.







После трагедии такие ориентировки появились в городе на Махмуда Джумаева





По информации @baza, работавший водителем маршрутки в Магнитогорске уроженец Узбекистана Джумаев с сообщниками планировал теракт в доме № 164 на проспекте Карла Маркса рано утром 1 января.







— При этом подрыв дома задумывался как последнее звено в целой серии терактов по всему городу, — пишет издание. — Бомбы собирались заложить в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства хотели прятать в урнах и под лавочками в скверах, парках и на площадях. Взрывы должны были начаться вскоре после праздничного салюта. А уже рано утром, спустя несколько часов, — теракт в жилом доме.







Устройство, похожее на взрывное, обнаружили 1 января в урне напротив ТЦ «Континент»





Но, по версии @baza, взрывное устройство в съёмной квартире на Карла Маркса не по плану сработало раньше.







— Остальные взрывные устройства, которые должны быть разбросаны по всему городу днём 31 декабря, остались в квартире на Ленина, 93 (которую снимал Алишер Каимов). Однако намеченный план уже терпит неудачу: в городе вводятся повышенные меры безопасности из-за взрыва, — пишет издание. — А позже они многократно усиливаются из-за неожиданного приезда президента в Магнитогорск. Закладывать бомбы в центре уже было невозможно, поэтому пластиковую бутылку с проводами и телефоном оставили (считайте, бросили) на остановке общественного транспорта. Именно её и найдет утром 1 января возле ТЦ «Континент» дворник Салават. Этот торговый центр находится всего в полутора километрах от «явочной» квартиры на Ленина, 93.







По данным @baza, Альмир Абитов в своё время служил на флоте





Сразу пять не связанных между собой источников @baza рассказали, что в теракте в доме на проспекте Карла Маркса использовался гексоген.







Для создания взрывных устройств сообщники якобы использовали подшипники





— Поздним вечером 1 января «маршруточники» понимают, что район, где они скрываются в квартире № 37 на Ленина, оцеплен. Террористы решают уходить на «Газели». Но все выезды перекрыты, и маршрутка быстро утыкается в один из пикетов. Автомобиль пытается прорваться, по нему открывают огонь. Происходит взрыв. Обожжённый труп, найденный в снегу возле машины, — это 43-летний Махмуд Джумаев. А в салоне, скорее всего, Алишер Каимов и 39-летний Альмир Абитов. Их останки отправляют сначала в местный морг, а оттуда увозят в Челябинск: там находится ближайшая лаборатория, в которой проводят ДНК-экспертизы.







14:25

Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Официального подтверждения этой информации нет.







14:25

Взрыв в доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, произошёл около шести утра 31 декабря. Этот момент попал на видео из помещения на первом этаже. Всю информацию о трагедии и её последствиях мы собрали в онлайн-трансляции.





