онлайн-трансляция

«Взрыв газа — приоритетная версия»: СК выступил с заявлением по делу о трагедии в Магнитогорске

Вся информация о версии теракта — в режиме онлайн

Трансляция обновляется

Сегодня утром арабская газета сообщила об ответственности ИГИЛ за взрыв в Магнитогорске. Утром же вышло подробное расследование Никиты Могутина, бывшего руководителя «Лайф», известного своими связями с силовиками. В нем сообщается масса деталей, подтверждающих версию теракта в Магнитогорске. Многие их выводы совпадают с расследованием, которое провели корреспонденты 74.ru.


Не исключено, что версию теракта официально подтвердят именно сегодня. Напомним, до этого следователи и ФСБ отказывались ее комментировать. 


Чуть ранее сегодня телеграм-канал Незыгарь опубликовал следующее:


— По словам источника, по взрыву в доме в Магнитогорске экспертиза близится к завершению. Ожидается, что ее результаты появятся к вечеру ближайшей пятницы. Тогда и будем понимать причины и механизм взрыва. Также источник сообщил, что некоторые детали и новых свидетелей силовики получили из соцсетей.


Следственный комитет России выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в Магнитогорске. 


— С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остаётся версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз: это судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные экспертизы. Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.


Ваню Фокина, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске, перевели в обычную палату, сообщают федеральные СМИ.


— Уже в палате, уже не в реанимации. Мама с малышом очень комфортно устроены, — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.


Ко взрыву в доме № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске причастны трое — Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Эти люди около полугода готовили серию терактов в городе на Новый год. Об этом 18 января сообщает @baza.


После трагедии такие ориентировки появились в городе на Махмуда Джумаева
После трагедии такие ориентировки появились в городе на Махмуда Джумаева


По информации @baza, работавший водителем маршрутки в Магнитогорске уроженец Узбекистана Джумаев с сообщниками планировал теракт в доме № 164 на проспекте Карла Маркса рано утром 1 января. 


— При этом подрыв дома задумывался как последнее звено в целой серии терактов по всему городу, — пишет издание. — Бомбы собирались заложить в местах гуляний в ночь на 1 января. Устройства хотели прятать в урнах и под лавочками в скверах, парках и на площадях. Взрывы должны были начаться вскоре после праздничного салюта. А уже рано утром, спустя несколько часов, — теракт в жилом доме.


Устройство, похожее на взрывное, обнаружили 1 января в урне напротив ТЦ «Континент»
Устройство, похожее на взрывное, обнаружили 1 января в урне напротив ТЦ «Континент»


Но, по версии @baza, взрывное устройство в съёмной квартире на Карла Маркса не по плану сработало раньше.


— Остальные взрывные устройства, которые должны быть разбросаны по всему городу днём 31 декабря, остались в квартире на Ленина, 93 (которую снимал Алишер Каимов). Однако намеченный план уже терпит неудачу: в городе вводятся повышенные меры безопасности из-за взрыва, — пишет издание. — А позже они многократно усиливаются из-за неожиданного приезда президента в Магнитогорск. Закладывать бомбы в центре уже было невозможно, поэтому пластиковую бутылку с проводами и телефоном оставили (считайте, бросили) на остановке общественного транспорта. Именно её и найдет утром 1 января возле ТЦ «Континент» дворник Салават. Этот торговый центр находится всего в полутора километрах от «явочной» квартиры на Ленина, 93.


По данным @baza, Альмир Абитов в своё время служил на флоте
По данным @baza, Альмир Абитов в своё время служил на флоте


Сразу пять не связанных между собой источников @baza рассказали, что в теракте в доме на проспекте Карла Маркса использовался гексоген.


Для создания взрывных устройств сообщники якобы использовали подшипники
Для создания взрывных устройств сообщники якобы использовали подшипники


— Поздним вечером 1 января «маршруточники» понимают, что район, где они скрываются в квартире № 37 на Ленина, оцеплен. Террористы решают уходить на «Газели». Но все выезды перекрыты, и маршрутка быстро утыкается в один из пикетов. Автомобиль пытается прорваться, по нему открывают огонь. Происходит взрыв. Обожжённый труп, найденный в снегу возле машины, — это 43-летний Махмуд Джумаев. А в салоне, скорее всего, Алишер Каимов и 39-летний Альмир Абитов. Их останки отправляют сначала в местный морг, а оттуда увозят в Челябинск: там находится ближайшая лаборатория, в которой проводят ДНК-экспертизы.


Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Официального подтверждения этой информации нет


Взрыв в доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, произошёл около шести утра 31 декабря. Этот момент попал на видео из помещения на первом этаже. Всю информацию о трагедии и её последствиях мы собрали в онлайн-трансляции.


Прочтений: 2904

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено