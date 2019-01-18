Положила деньги в карман полицейскому: продавщицу колбасы оштрафовали за взятку
Штраф оказался в 30 раз больше суммы взятки
Суд в Новосибирске оштрафовал продавца колбасы за то, что она положила 500 рублей в карман полицейскому.
По информации облпрокуратуры, преступление случилось 10 декабря 2018 года — в тот день сотрудник отдела полиции
«Возле жилого дома
В надзорном ведомстве пояснили, что нарушительницей оказалась 41-летняя Ирина Чувякова. Полицейский начал составлять на продавца протокол по статье 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» (торговля в неустановленных местах). Тогда продавец решилась дать взятку.
«С целью избежать административной ответственности Чувякова в ходе оформления протокола положила сотруднику полиции в карман куртки 500 рублей», — описали ситуацию в прокуратуре.
За это преступление продавца колбасы отдали под суд. Мировой судья Железнодорожного судебного района признал её виновной в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Ранее под суд за мелкое взяточничество пошёл бывший участковый уполномоченный полиции — его обвиняли в получении денег от продавца фруктов.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой