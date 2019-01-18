Женщина выпала с 10-го этажа в Ленинском районе

Следователи разбираются в причинах происшествия

Известно, что выпавшей женщине было 30 лет
Известно, что выпавшей женщине было 30 лет


Утром 18 января в Ленинском районе Новосибирска с 10-го этажа выпала 30-летняя женщина.


«По факту обнаружения тела 30-летней женщины у дома № 8 по улице Спортивная организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — сообщили корреспонденту НГС в следственном управлении СК РФ по НСО.


Предварительно установлено, что женщина выпала из окна. На её теле были повреждения, характерные при падении с высоты, уточнили в управлении.


Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

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