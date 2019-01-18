В новосибирской школе проведут олимпиаду по православию

НГС нашёл пробные задания

Олимпиаду проведут на базе лицея № 12 на улице Серебренниковской 
Олимпиаду проведут на базе лицея № 12 на улице Серебренниковской 


В Новосибирске проведут школьную олимпиаду по основам православной культуры — она должна пройти через месяц в одном из городских лицеев.


Приказ о проведении регионального этапа олимпиады, подписанный областным министерством образования, опубликовали сегодня на сайте правительства. Министр образования Сергей Федорчук приказал сформировать оргкомитет олимпиады и жюри, куда пригласили учителей основ православной культуры, представителей новосибирской митрополии РПЦ и богословских институтов, а также учителей классических гимназий и других.


Олимпиаду решили провести утром 16 февраля в лицее № 12. Её организует Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Его ректор Василий Синенко рассказал корреспонденту НГС, что олимпиада входит в цикл школьных предметов, связанных с основой православия. 


«Это направление — история православия — это не есть воцерковление, это совершенно другое направление в рамках основ православной культуры и светской этики. Это по указу президента оно было разработано. <...> На добровольной основе дети с родителями выбирают то или иное направление. Конечно, такова наша страна, у нас православное государство, хотя есть и другие направления — выбирают и иудейство и другие направления», — пояснил Василий Синенко. Примерное количество участников олимпиады он назвать не смог, отметив, что каждый год «их много».


Как сообщается на сайте регионального министерства образования, в Новосибирске олимпиады по православию проводят с 2011 года. Её включили в число школьных олимпиад. Победители и призёры финала получают льготы при поступлении в вуз по профильному предмету — на «Историю» или «Теологию».


В прошлом году участникам олимпиады нужно было пройти несколько заданий, среди них — вопросы с вариантами ответов, кроссворд и эссе. В первых заданиях школьников просят, например, назвать пост, даты которого меняются каждый год, или вставить пропущенные слова в цитаты из Библии. Большинство тестовых вопросов относятся к истории («В каком году вступили в брак Великая княгиня Елизавета и Великий князь Сергий Александрович?») и литературе («Символ святого Евангелиста, о котором писал Константин Романов?»). Есть задания, где надо сопоставить евангельские цитаты с сюжетами и ответить, как та или иная икона должна располагаться в иконостасе. 


Недавно Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ-2019 — школьникам разрешили сдавать новый язык.

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