Бутылочку не выбрасывайте: кофейня в «МЕГЕ» начала принимать стеклотару
В эти бутылки в кофейне наливают напитки
Заведение сети Skuratov Coffee в новосибирской «МЕГЕ» объявило о готовности принимать стеклянные бутылочки в обмен на напитки. Предложение касается только тары от холодных напитков, купленных здесь же.
Кофейня Skuratov Coffee начала приём стеклянных бутылок, в которых здесь продается кофе так называемой холодной заварки — это означает медленную фильтрацию холодной воды через высокую ёмкость, заполненную молотым кофе.
Бутылочки объемом 0,33 литра закупорены обычными железными крышками, как газированные напитки. В кофейне обещают, что такой кофе может храниться 21 день.
Корреспондент НГС попробовал воспользоваться этим предложением — для этого пришлось купить бутылку холодного кофе за 220 рублей. Бариста за стойкой приняла пустую тару, спросив только, какой именно кофе сделать в обмен. В кофейне предлагают напитки из раздела «кофейной классики»: эспрессо, фильтр-кофе, латте, капучино и флэт уайт (от 90 до 170 рублей).
Сам по себе кофе холодной фильтрации не является для Новосибирска чем-то новым. Его, например, продают в сети «Академия кофе». Как правило, этот напиток разливается в одноразовые пластиковые бутылочки.
Skuratov Coffee не первая сеть заведений, которая предлагает подобные формы обмена. Так, в 2016 году сеть Kuzina объявила о том, что готова обменять сезонные тыквенные десерты на целые тыквы. Потом выяснилось, что не все виды тыкв, которые приносили посетители, подходят для приготовления продаваемых в сети блюд.
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Стас Соколов
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