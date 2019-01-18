Бутылочку не выбрасывайте: кофейня в «МЕГЕ» начала принимать стеклотару

Пустую бутылку можно обменять на горячие напитки стоимостью от 90 до 170 рублей





Заведение сети Skuratov Coffee в новосибирской «МЕГЕ» объявило о готовности принимать стеклянные бутылочки в обмен на напитки. Предложение касается только тары от холодных напитков, купленных здесь же.







Кофейня Skuratov Coffee начала приём стеклянных бутылок, в которых здесь продается кофе так называемой холодной заварки — это означает медленную фильтрацию холодной воды через высокую ёмкость, заполненную молотым кофе.





Бутылочки объемом 0,33 литра закупорены обычными железными крышками, как газированные напитки. В кофейне обещают, что такой кофе может храниться 21 день.







Для обмена принимаются только бутылки из-под кофе холодной фильтрации, который продается в заведениях сети





Корреспондент НГС попробовал воспользоваться этим предложением — для этого пришлось купить бутылку холодного кофе за 220 рублей. Бариста за стойкой приняла пустую тару, спросив только, какой именно кофе сделать в обмен. В кофейне предлагают напитки из раздела «кофейной классики»: эспрессо, фильтр-кофе, латте, капучино и флэт уайт (от 90 до 170 рублей).







Кофейня сети открылась в январе в торговом центре «МЕГА»





Сам по себе кофе холодной фильтрации не является для Новосибирска чем-то новым. Его, например, продают в сети «Академия кофе». Как правило, этот напиток разливается в одноразовые пластиковые бутылочки.





Skuratov Coffee не первая сеть заведений, которая предлагает подобные формы обмена. Так, в 2016 году сеть Kuzina объявила о том, что готова обменять сезонные тыквенные десерты на целые тыквы. Потом выяснилось, что не все виды тыкв, которые приносили посетители, подходят для приготовления продаваемых в сети блюд.