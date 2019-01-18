Бутылочку не выбрасывайте: кофейня в «МЕГЕ» начала принимать стеклотару

В эти бутылки в кофейне наливают напитки

Пустую бутылку можно обменять на горячие напитки стоимостью от 90 до 170 рублей
Пустую бутылку можно обменять на горячие напитки стоимостью от 90 до 170 рублей


Заведение сети Skuratov Coffee в новосибирской «МЕГЕ» объявило о готовности принимать стеклянные бутылочки в обмен на напитки. Предложение касается только тары от холодных напитков, купленных здесь же.


Кофейня Skuratov Coffee начала приём стеклянных бутылок, в которых здесь продается кофе так называемой холодной заварки — это означает медленную фильтрацию холодной воды через высокую ёмкость, заполненную молотым кофе. 


Бутылочки объемом 0,33 литра закупорены обычными железными крышками, как газированные напитки. В кофейне обещают, что такой кофе может храниться 21 день.


Для обмена принимаются только бутылки из-под кофе холодной фильтрации, который продается в заведениях сети
Для обмена принимаются только бутылки из-под кофе холодной фильтрации, который продается в заведениях сети


Корреспондент НГС попробовал воспользоваться этим предложением — для этого пришлось купить бутылку холодного кофе за 220 рублей. Бариста за стойкой приняла пустую тару, спросив только, какой именно кофе сделать в обмен. В кофейне предлагают напитки из раздела «кофейной классики»: эспрессо, фильтр-кофе, латте, капучино и флэт уайт (от 90 до 170 рублей). 


Кофейня сети открылась в январе в торговом центре «МЕГА»
Кофейня сети открылась в январе в торговом центре «МЕГА»


Сам по себе кофе холодной фильтрации не является для Новосибирска чем-то новым. Его, например, продают в сети «Академия кофе». Как правило, этот напиток разливается в одноразовые пластиковые бутылочки. 


Skuratov Coffee не первая сеть заведений, которая предлагает подобные формы обмена. Так, в 2016 году сеть Kuzina объявила о том, что готова обменять сезонные тыквенные десерты на целые тыквы. Потом выяснилось, что не все виды тыкв, которые приносили посетители, подходят для приготовления продаваемых в сети блюд.

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