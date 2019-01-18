Тройная авария на трассе под Новосибирском: погиб один человек, пострадал ребёнок
«Тойота» влетела во встречный самосвал, а затем врезалась в «Хонду»
Сегодня утром, 18 января, недалеко от Искитима на трассе Новосибирск — Барнаул в аварии с грузовиком погиб водитель «Тойоты».
ДТП случилось около 11:00 в районе Лебедёвки.
«"Тойота Марк 2" двигалась в сторону Новосибирска. При неустановленных пока обстоятельствах выезжает на полосу встречного движения, совершает столкновение с грузовым "МАНом" (самосвалом)», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Грузовик ехал навстречу из Новосибирска. После столкновения с ним «Тойота» въехала в «Хонду ЦРВ», которая также ехала со стороны Новосибирска.
Водитель «Тойоты» погиб, его возраст пока не установлен. Также известно, что пострадала пассажирка «Тойоты», девочка 5–6 лет, её травмы пока также неизвестны. Кроме того, за медпомощью обратился водитель «Хонды».
Очевидцы, которые проезжают мимо места происшествия, сообщают в редакцию, что возле Лебедёвки пробка.
В ночь на пятницу, 18 января, в Новосибирской области случилось другое смертельное ДТП: водитель «Газели» сбил пешехода, который шёл по Ордынской трассе.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Константином Шкабарнёй
Скриншот yandex.ru/maps
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