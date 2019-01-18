Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападениях на секс-шопы

Он ограбил два магазина — на проспекте Маркса и Красном проспекте

Мужчину подозревают в нападении на секс-шопы





Полиция Новосибирска опубликовала видео, на котором запечатлён подозреваемый в нападении на секс-шопы «Дон Феромон» на проспекте Маркса в Новосибирске.





«Управлением МВД России по городу Новосибирску, области устанавливается личность мужчины, который совершил два разбойных нападения в магазинах», — передали в пресс-службе областного ГУ МВД.





Предполагается, что мужчине около 50 лет, 17 января он напал на секс-шоп на проспекте Маркса, 1. Об инциденте в редакцию НГС сообщила владелица сети секс-шопов «Дон Феромон» Анастасия Носкова.





В полиции уточнили, что там он забрал 3200 рублей. А двумя днями ранее, 15 января, он нападал на магазин на Красном проспекте, 13, где забрал 5 тысяч рублей.





«По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой", проводятся мероприятия по розыску преступника. Изъяты видеозаписи камер наблюдения», — передали в полиции.









«Всех, кому что-либо известно о мужчине на видеозаписи, просят обратиться в полицию по телефонам: 232–26–47, 232–28–40, 232–27–05, (8) 953–793–25–89. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.