Арабская газета со ссылкой на источник сообщила об ответственности ИГИЛ за взрыв в Магнитогорске

Взрыв в доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года

Запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Официального подтверждения этой информации нет.





Наши коллеги с челябинского портала 74.RU сегодня опубликовали расследование о событиях 31 декабря и 1 января в Магнитогорске. Они нашли семьи тех, кто мог ехать во взорвавшейся «Газели».

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 января 2019 г.

Телеграм-канал Directorate 4 опубликовал, по их утверждению, текст статьи на арабском, в которой говорится, что сторонники группировки сумели заложить взрывчатку между третьим и десятым этажом здания и привести её в действие. Долгое молчание в «Исламском государстве»* объясняют якобы обеспечением безопасности исполнителей теракта.







Скрин статьи арабской газеты, в котором запрещённая в России группировка ИГ берет ответственность за взрыв в Магнитогорске









— Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было, — пишут в телеграм-канале.







Взрыв в доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, произошёл около шести утра 31 декабря. Этот момент попал на видео из помещения на первом этаже.





* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.

