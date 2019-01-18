Кинотеатр «Рассвет» опять объявил о закрытии: он работал в убыток

Единственный на Затулинском жилмассиве кинотеатр проработает до конца этой недели





Кинотеатр «Рассвет» в Кировском районе Новосибирска объявил о том, что прекращает свою работу.





Информация о том, что ближайшие выходные станут последними днями работы кинотеатра, появилась в паблике «Рассвета» в соцсети «ВКонтакте». Причина закрытия в сообщении не указана. Директор кинотеатра Виктор Аксёнов пообещал корреспонденту НГС официально прокомментировать ситуацию в понедельник, 21 января.









В прошлом году кинотеатр «Рассвет» уже объявлял о своём закрытии. Последним днём его работы должно было стать 2 сентября. Виктор Аксёнов тогда пояснял, что у кинотеатра «бедственное финансовое положение»: он работает себе в убыток. В будние дни посетителей в кинотеатре, как правило, не бывает — наплыв зрителей случается в выходные и праздники. Кроме того, владельцев «Рассвета» не устраивала высокая стоимость аренды.







«Здание — это муниципальная собственность: раньше кинотеатр работал по долгосрочному договору аренды, после того как он закончился в декабре 2017 года, нам подняли аренду в 2,5 раза, кроме того, сделали очень неудачный договор — годовой. В результате получается, что у нас годовой договор аренды и нет условий для нормального существования: здание старое, его нужно постоянно ремонтировать — что-то всегда ломается, текут трубы», — пояснял тогда директор кинотеатра.







К тому же по решению Кировского суда владельцы кинотеатра должны были устранить нарушения пожарной безопасности в здании, а это требовало дополнительных затрат.







В конечном итоге кинотеатр «Рассвет» продолжил работу, поскольку его руководству тогда удалось договориться с мэрией о других условиях аренды.

