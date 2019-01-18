Украла полмиллиона: подростка из Новосибирска подозревают в новых кражах шуб у матери

Ранее полиция нашла две шубы, которые она унесла из дома

Жилетку нашли в одном из ломбардов города





В Новосибирске 17-летняя девушка стала подозреваемой по ещё одному делу о краже меховых вещей у матери.







Оказалось, что 14 января из дома на улице Гоголя пропали не только две шубы стоимостью 350 тысяч рублей, но и меховая жилетка, которая оценена в 150 тысяч.





«Похищенное имущество было изъято в одном из ломбардов Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Полиция возбудила ещё одно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В прошлый раз аналогичное дело было возбуждено по краже шуб, и мать девушки не стала забирать заявление из полиции, добавили в МВД.





«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование», — добавили в полиции.

