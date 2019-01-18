Украла полмиллиона: подростка из Новосибирска подозревают в новых кражах шуб у матери

Ранее полиция нашла две шубы, которые она унесла из дома

Жилетку нашли в одном из ломбардов города
Жилетку нашли в одном из ломбардов города


В Новосибирске 17-летняя девушка стала подозреваемой по ещё одному делу о краже меховых вещей у матери.


Оказалось, что 14 января из дома на улице Гоголя пропали не только две шубы стоимостью 350 тысяч рублей, но и меховая жилетка, которая оценена в 150 тысяч.


«Похищенное имущество было изъято в одном из ломбардов Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Полиция возбудила ещё одно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В прошлый раз аналогичное дело было возбуждено по краже шуб, и мать девушки не стала забирать заявление из полиции, добавили в МВД.


«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование», — добавили в полиции.

Прочтений: 2260

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено