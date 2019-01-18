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ГИБДД рассказала о травмах пострадавших в ночной аварии на Никитина

На перекрёстке с улицей Кирова в ДТП сошлись Toyota Vista и Mitsubishi Outlander

В ДТП пострадали четыре человека, сильнее всех — водитель «Тойоты Виста»
В ДТП пострадали четыре человека, сильнее всех — водитель «Тойоты Виста»


В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности жёсткого столкновения «Тойоты Виста» и «Мицубиси» на перекрёстке Кирова и Никитина, которое случилось поздно вечером 17 января.


Всего с места ДТП в больницу увезли четырёх человек, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


По данным автоинспекции, сильнее всех пострадал 28-летний водитель «Висты»: его госпитализировали с переломом основания черепа и переломом носа. У 30-летнего водителя «Мицубиси» — ушиб правого колена. Кроме того, травмы в ДТП получили два пассажира «Тойоты»: 24-летний мужчина ушибся головой и поранил нос, а у 26-летней девушки врачи обнаружили ушиб грудной клетки.


Владислав Савченков напомнил, что ДТП случилось в 22:40 на пересечении Кирова и Никитина. «Водитель автомобиля "Тойота Виста" двигался по улице Никитина со стороны улицы Московская в сторону улицы Нижегородская и напротив дома № 20 улицы Никитина произошло столкновение с автомобилем "Мицубиси Аутлендер"», — описал ДТП инспектор пропаганды.


По его данным, «Мицубиси» выехал через перекрёсток по улице Кирова. Ему нужно было проехать прямо — со стороны Добролюбова в направлении Грибоедова.

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