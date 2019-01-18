ГИБДД рассказала о травмах пострадавших в ночной аварии на Никитина
На перекрёстке с улицей Кирова в ДТП сошлись Toyota Vista и Mitsubishi Outlander
В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали подробности жёсткого столкновения «Тойоты Виста» и «Мицубиси» на перекрёстке Кирова и Никитина, которое случилось поздно вечером 17 января.
Всего с места ДТП в больницу увезли четырёх человек, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
По данным автоинспекции, сильнее всех пострадал 28-летний водитель «Висты»: его госпитализировали с переломом основания черепа и переломом носа. У 30-летнего водителя «Мицубиси» — ушиб правого колена. Кроме того, травмы в ДТП получили два пассажира «Тойоты»: 24-летний мужчина ушибся головой и поранил нос, а у 26-летней девушки врачи обнаружили ушиб грудной клетки.
Владислав Савченков напомнил, что ДТП случилось в 22:40 на пересечении Кирова и Никитина. «Водитель автомобиля "Тойота Виста" двигался по улице Никитина со стороны улицы Московская в сторону улицы Нижегородская и напротив дома
По его данным, «Мицубиси» выехал через перекрёсток по улице Кирова. Ему нужно было проехать прямо — со стороны Добролюбова в направлении Грибоедова.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено пабликом «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» (vk.com/act54)