Пешеход в тёмной одежде погиб под «Газелью» на трассе
Он шёл по дороге в том же направлении, что и машина
В ночь на пятницу, 18 января, в Новосибирской области случилось смертельное ДТП: водитель «Газели» сбил пешехода, который шёл по Ордынской трассе.
Это произошло в 00:50 в Ордынском районе, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
«Водитель 1989 года рождения двигался на автомобиле ГАЗ-3009 <…> по автодороге К-17р <…> со стороны города Новосибирска в сторону Ордынского и, не доезжая Ордынки, совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении», — описал ДТП Константин Шкабарня.
По его данным, сбитый мужчина погиб на месте. Его личность пока не установлена. На вид погибшему около 45 лет. По предварительным данным, пешеход был в тёмной одежде без световозвращающих элементов.
Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.
Как уточнил Константин Шкабарня, водитель «Газели» получил права в 2010 году.
Ранее автоинспекция проанализировала статистику ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой