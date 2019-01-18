В Новосибирской области случился всплеск грабежей и мошенничеств

За год уровень преступности в регионе вырос на 7,6%

За год мошенники обманули новосибирцев 5909 раз
За год мошенники обманули новосибирцев 5909 раз


В Новосибирской области вырос уровень преступности: более активными стали мошенники и грабители, но при этом сократилось число убийств и угонов транспорта.


Всего за 2018 год полиция зарегистрировала в Новосибирской области 47 702 преступления. По сравнению с предыдущим годом уровень преступности в регионе вырос на 7,6%, сообщили в Новосибирскстате со ссылкой на данные главного управления МВД по Новосибирской области.


Например, в регионе участились случаи вымогательств: всего полиция зарегистрировала 182 таких преступления — это на 52,9% больше по сравнению с 2017 годом. Число преступлений против собственности увеличилось на 11,2 %, главным образом за счёт роста мошенничеств на 41% (до 5909 случаев), краж на 5,6% (до 21 765 случаев) и грабежей на 1,6% (до 1303 случаев).


Вместе с тем снизилось количество разбоев на 25,7% (до 165 преступлений) и угонов на 9,4% (до 587 преступлений).


Также, по данным статистиков, в регионе стало меньше преступлений на сексуальной почве: число изнасилований и покушений на изнасилования сократилось на 2,6% — до 74 случаев. Количество убийств и покушений на убийства снизилось на 18%: за год полицейские зарегистрировали 178 случаев. При этом участились случаи «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью»: их стало на 10,7% больше по сравнению с 2017 годом (всего 578 преступлений).


Недавно прокуратура Новосибирской области предупредила горожан о новой волне телефонных мошенничеств. Теперь мошенники представляются работниками прокуратуры и просят скинуть им денег на телефон

Прочтений: 6744

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено