В Новосибирской области случился всплеск грабежей и мошенничеств
За год уровень преступности в регионе вырос на 7,6%
В Новосибирской области вырос уровень преступности: более активными стали мошенники и грабители, но при этом сократилось число убийств и угонов транспорта.
Всего за 2018 год полиция зарегистрировала в Новосибирской области
Например, в регионе участились случаи вымогательств: всего полиция зарегистрировала 182 таких преступления — это на 52,9% больше по сравнению с 2017 годом. Число преступлений против собственности увеличилось на 11,2 %, главным образом за счёт роста мошенничеств на 41% (до 5909 случаев), краж на 5,6% (до
Вместе с тем снизилось количество разбоев на 25,7% (до 165 преступлений) и угонов на 9,4% (до 587 преступлений).
Также, по данным статистиков, в регионе стало меньше преступлений на сексуальной почве: число изнасилований и покушений на изнасилования сократилось на 2,6% — до 74 случаев. Количество убийств и покушений на убийства снизилось на 18%: за год полицейские зарегистрировали 178 случаев. При этом участились случаи «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью»: их стало на 10,7% больше по сравнению с 2017 годом (всего 578 преступлений).
Недавно прокуратура Новосибирской области предупредила горожан о новой волне телефонных мошенничеств. Теперь мошенники представляются работниками прокуратуры и просят скинуть им денег на телефон.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной