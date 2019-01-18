«Валялись на обочине»: две иномарки столкнулись в Октябрьском районе

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарные

«Валялись на обочине»: две иномарки столкнулись в Октябрьском районе


Поздно вечером 17 января на пересечении улиц Кирова и Никитина столкнулись два автомобиля: Toyota Vista и Mitsubishi Outlander.


«Мы стояли на перекрестке улицы Никитина с [улицей] Кирова. В этот момент с противоположной стороны парень на белой "Висте" выскочил, а со стороны [улицы Бориса] Богаткова по [улице] Кирова ехал мужчина на Mitsubishi Outlander, и тот на "Висте" на скорости влетел в него. Там оставалось секунд пять стоять на красный, а тот [Toyota Vista] не дождался, выскочил.  [Моя] жена вызвала скорую, я подошел к водителю белого автомобиля, так как второй (водитель Mitsubishi — прим. ред.) выбрался самостоятельно, я у него (у водителя Mitsubishi — прим. ред.) спросил, все ли нормально, он сказал: "Со мной — да". Мы подбежали ко второму (водителю Toyota — прим. ред.), выломали дверь, народ подбежал. 


Девушка с ним была, сказала, что у нее очень сильно болят ребра. Молодой человек вообще ничего не говорил, взгляд [у него] был потерянный, в голове торчал кусочек пластмассы. 


<...> Сразу же подъехали пожарные, так как у Mitsubishi то ли пар пошел с радиатора, то ли задымило», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений Штерн. 


«Валялись на обочине»: две иномарки столкнулись в Октябрьском районе


От удара обе машины вынесло на тротуар:


«Ехала по улице Кирова, со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Никитина. Машины валялись на обочине, в прям смысле этого слова. После проехала обратно, уже были [сотрудники] ДПС и скорая», — рассказала корреспонденту НГС проезжавшая мимо Ольга Веселкова. 


Утром 17 января в Новосибирске на улице Большевистской на пути к «Речному вокзалу» случилось два ДТП. Одна авария произошла рядом со станцией метро «Речной вокзал», другая — недалеко от остановки «Мелькомбинат». 

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