«Скандалы, драки»: пассажиры устроили давку на паспортном контроле в Толмачёво

У многих пассажиров были маленькие дети





Вчера вечером на паспортном контроле в зоне прилёта аэропорта Толмачёво собралась толпа. Об этом в редакцию сообщил один из прибывших пассажиров, Степан Валерьевич Ш.





«Шесть рейсов одновременно [прилетели]. [Тут] скандалы, драки. Больше двух часов [стоим] в очереди. Самолеты из Бангкока, Тбилиси, Ташкента, Еревана. Драки очень серьезные, багаж раскидали», — рассказал корреспонденту НГС Степан Валерьевич, который вернулся из Таиланда.









Вчера в Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего.