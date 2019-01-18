«Скандалы, драки»: пассажиры устроили давку на паспортном контроле в Толмачёво

Пограничники проверяли пассажиров с шести разных рейсов

У многих пассажиров были маленькие дети
У многих пассажиров были маленькие дети


Вчера вечером на паспортном контроле в зоне прилёта аэропорта Толмачёво собралась толпа. Об этом в редакцию сообщил один из прибывших пассажиров, Степан Валерьевич Ш. 


«Шесть рейсов одновременно [прилетели]. [Тут] скандалы, драки. Больше двух часов [стоим] в очереди. Самолеты из Бангкока, Тбилиси, Ташкента, Еревана. Драки очень серьезные, багаж раскидали», — рассказал корреспонденту НГС Степан Валерьевич, который вернулся из Таиланда.



Вчера в Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего.

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