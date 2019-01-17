Генпрокуратура наказала новосибирских чиновников за квартиру и сторонние заработки
Больше половины из них руководители
13 чиновников из Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу нарушили антикоррупционное законодательство, теперь они привлечены к дисциплинарной ответственности — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
«Выявлены многочисленные факты представления должностными лицами Департамента неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.
Как указано на сайте прокуратуры, двое чиновников в справке о доходах указали не все имеющееся имущество, два сотрудника департамента в 2017 году работали в иных организациях. Несколько чиновников скрывали суммы и источники доходов, счета в банках и доли участия в коммерческих организациях.
На сайте также уточняется, что 8 из 13 нарушителей являются руководителями.
Неделю назад следователи закончили расследование уголовного дела в отношении директора Новосибирского планетария, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, — теперь он пойдет под суд.
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Маша Вьюн
Фото Александр Ощепков