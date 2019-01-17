Генпрокуратура наказала новосибирских чиновников за квартиру и сторонние заработки

Больше половины из них руководители

Чиновники нарушили антикоррупционное законодательство 
Чиновники нарушили антикоррупционное законодательство 


13 чиновников из Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу нарушили антикоррупционное законодательство, теперь они привлечены к дисциплинарной ответственности — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 


«Выявлены многочисленные факты представления должностными лицами Департамента неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении. 


Как указано на сайте прокуратуры, двое чиновников в справке о доходах указали не все имеющееся имущество, два сотрудника департамента в 2017 году работали в иных организациях. Несколько чиновников скрывали суммы и источники доходов, счета в банках и доли участия в коммерческих организациях.


На сайте также уточняется, что 8 из 13 нарушителей являются руководителями. 


Неделю назад следователи закончили расследование уголовного дела в отношении директора Новосибирского планетария, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, — теперь он пойдет под суд. 

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