Взяли реванш: «Сибирь» обыграла московский «Спартак»

Новосибирцы забили победную шайбу в овертайме





Сегодня, 17 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла московский «Спартак» со счётом 4:3.







Счёт на 12-й минуте игры открыли новосибирцы, когда форвард ХК «Сибирь» Данил Романцев метким броском поразил ворота гостей.



Во втором тайме, на 38-й минуте матча, москвичи сравняли счёт. Шайбу в ворота хозяев забил защитник «Спартака» Алексей Гришин. Однако новосибирцы не торопились сдаваться и уже на следующей минуте вновь поразили ворота «Спартака». Автором гола на 39-й минуте стал молодой игрок «Сибири» Никита Михайлов.



Через полторы минуты, на 40-й минуте игры, форвард «Спартака» Артём Воронин забил ещё одну шайбу в ворота новосибирского клуба.



Третий период начался регулярными удалениями в обеих командах. Очередная шайба в ворота москвичей влетела только на 55-й минуте игры. Автором гола стал нападающий «Сибири» Егор Миловзоров: новосибирцы реализовали большинство.



На 56-й минуте, воспользовавшись большинством после удаления Дмитрия Лукина, гости сравняли счёт — отличился Каспарс Даугавиньш. Выйти вперёд до окончания основного времени ни одна из команд не смогла, и игра перешла в овертайм.







В овертайме, на 66-й минуте матча, игрок «Сибири» Александр Шаров забил победную шайбу в ворота москвичей. Итоговый счёт матча — 4:3 в пользу новосибирцев.







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