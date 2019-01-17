Болельщик «Сибири» пришёл на матч в день рождения — клуб тут же сделал ему подарок

В подарок сибиряк получил клубное джерси

Болельщику подарили джерси Николая Демидова
Болельщику подарили джерси Николая Демидова


На матче ХК «Сибирь» против хоккейного клуба «Сочи» болельщик новосибирской команды сказал, что у него день рождения, — через несколько минут он получил в подарок от клуба джерси. 


Игра с ХК «Сочи» прошла в Новосибирске во вторник, 15 января.



Именинник нашёлся случайно, когда ведущая официального канала ХК «Сибирь» Елена Кусачёва общалась с болельщиками в перерыве. Во время беседы один из фанатов клуба рассказал, что празднует 15 января день рождения. 

Недавно талисман новосибирского клуба признался, что поздравления болельщиков — это элемент шоу, которое клуб старается организовывать на каждом матче. 

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