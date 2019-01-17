Посетитель в клетчатом шарфике ограбил секс-шоп на проспекте Маркса

До этого он обходил другие подобные магазины и долго выбирал, какой ограбить

В магазине остались видеозаписи с камер наблюдения





В четверг, 17 января, неизвестный мужчина ограбил секс-шоп «Дон Феромон» на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска.





Об инциденте в редакцию НГС сообщила владелица сети секс-шопов «Дон Феромон» Анастасия Носкова.





«Около 11 часов неустановленное лицо совершило разбойное нападение на секс-шоп "Дон Феромон". Преступник, вооруженный ножом, угрожая жизни и здоровью продавца секс-шопа, совершил хищение денег в сумме 3000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Также установлено, что преступник побывал и в других секс-шопах города, его присутствие зафиксировали камеры видеонаблюдения», — написала в редакцию НГС Анастасия Носкова.





По её словам, за несколько дней до ограбления мужчина побывал во всех магазинах сети.





«Перед этим он приходил просто на разведку, видимо, выяснял, какой магазин будет проще ограбить. <…> На Маркса рядом метро, там проще всего было скрыться», — рассказала корреспонденту НГС владелица сети секс-шопов Анастасия Носкова.





В пресс-службе областного управления МВД информацию о грабеже подтвердили.





«Был такой факт. В 11:04 вошёл мужчина, на вид ему около 50 лет. Угрожая ножом, он завладел денежными средствами <…>. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас ведётся розыск преступника», — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.





Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).





В среду, 16 января, в Новосибирске полиция и Росгвардия задержали шестерых человек — их подозревают в серии разбойных нападений на букмекерские конторы.

