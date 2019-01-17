фоторепортаж

Фото: мастер из Голландии научила сибиряков делать столы и стулья из цветов

Она показала, как оформлять свадьбы и праздники в Новосибирске

Флористы украсили цветами даже чашки и фужеры
Флористы украсили цветами даже чашки и фужеры


Известный флорист из Нидерландов Конни Клэвэр показала новосибирским коллегам, как оформлять праздники, — они оформили интерьер и всю мебель цветами, в том числе и новыми сортами.


На мастер-классе Конни Клэвэр побывали около 200 флористов из Новосибирска и других сибирских городов. Мастер сделала акцент на винтажном стиле во флористике, а также рассказала, как использовать самый модный цвет этого сезона — коралловый — в оформлении праздничных мероприятий, сообщили организаторы из цветочного центра «Гринвилль».


Конни Клэвэр приехала в Новосибирск из Нидерландов
Конни Клэвэр приехала в Новосибирск из Нидерландов


Она сделала акцент на винтажном стиле
Она сделала акцент на винтажном стиле


«Во время мастер-класса она подробно рассказывала, как использовать цветы, как это всё закрепляется и располагается композиционно», — пояснили в отделе продаж флористического центра.


Мастер показала, как правильно закрепить и композиционно оформить цветы
Мастер показала, как правильно закрепить и композиционно оформить цветы


На мастер-класс съехались сотни слушателей
На мастер-класс съехались сотни слушателей


Сибирские флористы под руководством Клэвэр оформили цветами стулья, стол и посуду — в том числе и новыми для Новосибирска сортами хризантем, тюльпанов и гиацинтов.


Ранее в новосибирские магазины завезли 50 сортов пионовидной розы, которую выращивают в Колумбии, — цветок распускается до 10 сантиметров, и у каждого сорта свой аромат. А новосибирский ботсад недавно показал необычную капусту — учёные вырастили китайские брокколи и хауттюйнию.

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