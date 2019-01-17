Не роскошь, а средство передвижения: новосибирцы купили 470 «Лексусов» по цене от 2 до 7 миллионов

Самыми популярными оказались Lexus RX, NX и LX

Lexus LX входит в тройку самых популярных у новосибирцев автомобилей марки 
Lexus LX входит в тройку самых популярных у новосибирцев автомобилей марки 


За 2018 год в Новосибирской области было продано 469 новых автомобилей премиальной марки Lexus. По сравнению с 2017 годом бренд продемонстрировал 35,9-процентный скачок продаж. 


В топ-3 самых популярных моделей вошли внедорожники RX, NX и LX.


«Lexus RX продано 183 штуки, NX — 134 штуки, LX — 121 штука», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Далее с большим отрывом идет внедорожник GX (аналог Land Cruiser Prado), которых продано всего 17 штук. В конце списка — представительский седан LS и купе RC, которых продали по 1 штуке. 


По данным российского офиса Lexus, в стране этот бренд занимает 3-е место в сегменте премиальных автомобилей. Всего продано 24 312 автомобилей. В сегменте же премиальных внедорожников Lexus вовсе лидирует с 22 332 проданными кроссоверами и внедорожниками.


Ранее мы сообщали, что в Новосибирске продано 11 внедорожников Mercedes-Benz Geländewagen стоимостью 16 миллионов рублей. 

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