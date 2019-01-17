Из офисного здания в тихом центре эвакуировали работников

Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация

Эвакуация длилась несколько минут
Эвакуация длилась несколько минут


Днём 17 января из бизнес-центра «Евразия» в Железнодорожном районе Новосибирска вывели всех сотрудников.


По информации очевидцев, инцидент произошёл около 16:50.


«В кафе на первом этаже вроде как случилось возгорание, и из бизнес-центра вывели людей. Но уже всё закончилось. Сработала сигнализация», — коротко рассказала корреспонденту НГС очевидица.


В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пока никакой информации об инциденте в управление не поступало.

После публикации в бизнес-центре «Евразия» пояснили, что эвакуация была плановой, а никакого пожара в здании не было.


На днях из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников.

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