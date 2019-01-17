Из офисного здания в тихом центре эвакуировали работников
Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация
Днём 17 января из бизнес-центра «Евразия» в Железнодорожном районе Новосибирска вывели всех сотрудников.
По информации очевидцев, инцидент произошёл около 16:50.
«В кафе на первом этаже вроде как случилось возгорание, и из бизнес-центра вывели людей. Но уже всё закончилось. Сработала сигнализация», — коротко рассказала корреспонденту НГС очевидица.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пока никакой информации об инциденте в управление не поступало.
После публикации в бизнес-центре «Евразия» пояснили, что эвакуация была плановой, а никакого пожара в здании не было.
На днях из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска по сигналу тревоги эвакуировали всех посетителей и работников.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидицей