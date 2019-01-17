На Гусинобродском шоссе погасли светофоры: собралась глухая пробка
Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Кошурникова
Днём в четверг, 17 января, на пересечении улицы Кошурникова и Гусинобродского шоссе в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 16:30.
В компании «НовосибирскИнформсвет», которая обслуживает светофоры на этом перекрёстке, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за неполадки с кабелем.
«Месяц назад там была авария: вбивали опору. Светофоры аварию выдержали, но вот сейчас на одном из светофоров отошёл шлейф, провод. Сейчас там работает человек на вышке, который оперативно всё наладит», — сообщили корреспонденту НГС в компании.
На перекрёстке образовался значительный затор. Скорость движения автомобилей по улице Кошурникова в 16:40 не превышала 3 км/ч.
В прошлом месяце не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)