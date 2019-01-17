На Гусинобродском шоссе погасли светофоры: собралась глухая пробка

Водители могут столкнуться с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Кошурникова

Светофоры перестали работать из-за отошедшего шлейфа





Днём в четверг, 17 января, на пересечении улицы Кошурникова и Гусинобродского шоссе в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 16:30.



В компании «НовосибирскИнформсвет», которая обслуживает светофоры на этом перекрёстке, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за неполадки с кабелем.







«Месяц назад там была авария: вбивали опору. Светофоры аварию выдержали, но вот сейчас на одном из светофоров отошёл шлейф, провод. Сейчас там работает человек на вышке, который оперативно всё наладит», — сообщили корреспонденту НГС в компании.







На перекрёстке образовался значительный затор. Скорость движения автомобилей по улице Кошурникова в 16:40 не превышала 3 км/ч.







Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч





В прошлом месяце не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.

