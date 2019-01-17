В Новосибирске нашёлся бензин за 50 рублей — им заправляются дорожники
А дизельное топливо обходится им на 13 рублей дороже, чем простым горожанам
Новосибирские дорожники заправляются дизельным топливом, цена которого за литр значительно превышает цену на других заправках.
Видео, снятое работником Дорожно-эксплуатационного учреждения
На записи сотрудник муниципального учреждения рассказывает, что заправляется соляркой по цене, значительно превышающей цену на стеле у въезда на АЗС, — 63 рубля и 63 копейки за литр.
«Заправка "Газойл", под Ипподромской которая (расположена на Ядринцевском подъёме, 1. — Прим. ред.). Заправился дизельным топливом на 4435 рублей 20 копеек по цене 63 рубля.
Дизельное топливо. Экономия в ДЭУ по полной программе, за 63 рубля солярку покупаем!» — говорит автор видео.
Контракт на поставку топлива ДЭУ-1 в самом начале 2019 года выиграло ООО «Азгс Каменская», принадлежащее Сергею Шнитко, — этой компании принадлежит АЗС на Ядринцевском подъёме, 1. Цена заключённого контракта составила 4 миллиона рублей.
Согласно контракту, опубликованному 11 января на сайте госзакупок, «Азгс Каменская» должна поставить до 31 декабря 2019 года
Сегодня утром цена дизельного топлива на крупнейшей в Новосибирске сети АЗС «Газпром нефть» составляла 49 рублей 60 копеек за литр, а за литр АИ-92 — 41 рубль.
Таким образом, дизельное топливо для ДЭУ-1 оказалось дороже на 13 рублей 76 копеек, а АИ-92 — на 7 рублей и 18 копеек.
В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать причины, по которым цена дизельного топлива для машин ДЭУ значительно отличается от цены на топливо, покупаемого другими потребителями. «Эта информация связана с денежными средствами, быстро её получить не получится», — коротко сказали в пресс-центре, попросив направить запрос на получение комментария.
Также предоставить комментарий корреспонденту НГС не смог и Сергей Шнитко, попросив обратиться в отдел по работе с клиентами. «Если это муниципалы, у них есть контракты, зайдите и посмотрите. Больше к ним вопросов, потому что закупки у них происходят», — объяснила корреспонденту НГС сотрудник отдела по работе с клиентами, представившаяся Еленой.
В декабре прошлого года аудиторы городской контрольно-счётной палаты выявили в работе ДЭУ-1 нарушения, которые привели к увольнениям начальника пескобазы и начальника производственно-технического отдела, сообщало «РБК-Новосибирск». А ранее, в конце ноября 2017 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил директора ДЭУ-5 Андрея Московкина — проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения, связанные с неэффективным расходом средств на обслуживание дорог и техники.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео предоставлены Михаилом Савченко