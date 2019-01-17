В Новосибирске нашёлся бензин за 50 рублей — им заправляются дорожники

А дизельное топливо обходится им на 13 рублей дороже, чем простым горожанам

В начале года ДЭУ-1 заключило контракт на поставку топлива по ценам, которые выше средних по Новосибирску





Новосибирские дорожники заправляются дизельным топливом, цена которого за литр значительно превышает цену на других заправках.





Видео, снятое работником Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 (принадлежит мэрии Новосибирска и убирает улицы Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского и Дзержинского районов. — Прим. ред.), опубликовано в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».









На записи сотрудник муниципального учреждения рассказывает, что заправляется соляркой по цене, значительно превышающей цену на стеле у въезда на АЗС, — 63 рубля и 63 копейки за литр.







«Заправка "Газойл", под Ипподромской которая (расположена на Ядринцевском подъёме, 1. — Прим. ред.). Заправился дизельным топливом на 4435 рублей 20 копеек по цене 63 рубля.







Дизельное топливо. Экономия в ДЭУ по полной программе, за 63 рубля солярку покупаем!» — говорит автор видео.







Контракт на поставку топлива ДЭУ-1 в самом начале 2019 года выиграло ООО «Азгс Каменская», принадлежащее Сергею Шнитко, — этой компании принадлежит АЗС на Ядринцевском подъёме, 1. Цена заключённого контракта составила 4 миллиона рублей.







Цена дизельного топлива на колонке и на стеле на АЗС отличается почти на 13 рублей





Согласно контракту, опубликованному 11 января на сайте госзакупок, «Азгс Каменская» должна поставить до 31 декабря 2019 года 50 888 литров дизельного топлива по цене 63 рубля 36 копеек за литр. Также в закупку вошли 16 тысяч литров бензина АИ-92 по цене 48 рублей 18 копеек за литр.







Сегодня утром цена дизельного топлива на крупнейшей в Новосибирске сети АЗС «Газпром нефть» составляла 49 рублей 60 копеек за литр, а за литр АИ-92 — 41 рубль.







Таким образом, дизельное топливо для ДЭУ-1 оказалось дороже на 13 рублей 76 копеек, а АИ-92 — на 7 рублей и 18 копеек.





В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать причины, по которым цена дизельного топлива для машин ДЭУ значительно отличается от цены на топливо, покупаемого другими потребителями. «Эта информация связана с денежными средствами, быстро её получить не получится», — коротко сказали в пресс-центре, попросив направить запрос на получение комментария.





Также предоставить комментарий корреспонденту НГС не смог и Сергей Шнитко, попросив обратиться в отдел по работе с клиентами. «Если это муниципалы, у них есть контракты, зайдите и посмотрите. Больше к ним вопросов, потому что закупки у них происходят», — объяснила корреспонденту НГС сотрудник отдела по работе с клиентами, представившаяся Еленой.





В декабре прошлого года аудиторы городской контрольно-счётной палаты выявили в работе ДЭУ-1 нарушения, которые привели к увольнениям начальника пескобазы и начальника производственно-технического отдела, сообщало «РБК-Новосибирск». А ранее, в конце ноября 2017 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил директора ДЭУ-5 Андрея Московкина — проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения, связанные с неэффективным расходом средств на обслуживание дорог и техники.